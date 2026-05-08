Thương lái tới tận ruộng mua dưa hấu, nông dân Đà Nẵng quẳng nỗi lo 'giải cứu'

(VTC News) -

Những ngày đầu tháng 5, tại các vùng chuyên canh trồng dưa hấu trên địa bàn các xã Chiên Đàn, Tây Hồ (TP Đà Nẵng) tràn ngập bầu không khí của cảnh bán buôn rộn ràng.

Ngay từ tờ mờ sáng, tranh thủ thời tiết còn mát mẻ, nông dân hối hả ra các đám ruộng để thu hoạch dưa hấu. Trên bờ, thương lái từ các địa phương lân cận đã túc trực, sẵn sàng vận chuyển dưa hấu của bà con đưa đi tiêu thụ.

Thương lái tới tận ruộng mua dưa hấu, nông dân Đà Nẵng quẳng mối lo chờ "giải cứu".

Theo các hộ trồng dưa hấu ở các xã trước đây thuộc huyện Phú Ninh – thủ phủ dưa hấu của tỉnh Quảng Nam cũ, vụ dưa năm nay, bà con không phải vất vả chất dưa lên xe để chở ra dọc đường bán lẻ hay ngồi chờ các đoàn thiện nguyện đến kêu gọi "giải cứu". Thay vào đó, từ thời điểm bước vào vụ thu hoạch, thương lái tìm đến tận ruộng để thu mua.

Theo ghi nhận của chúng tôi, giá dưa hấu bán tại ruộng hiện dao động từ 3.000 đến 4.000 đồng/kg (tùy chất lượng). Dù giá dưa chưa phải cao kỷ lục nhưng nhờ năng suất tốt nên bà con rất phấn khởi.

Thương lái đưa xe tải tới tận ruộng thu mua, vận chuyển dưa hấu.

Đang tất bật thu gom dưa hấu cho vào bao lớn, ông Nguyễn Lâm (trú xã Tây Hồ) – nông dân có thâm niên hơn 10 năm trồng dưa hấu – chia sẻ, từ đầu tháng 1 Âm lịch, gia đình dành toàn bộ quỹ đất 5 sào để đầu tư trồng dưa hấu. Thời gian qua, cây phát triển tốt, ít sâu bệnh. “Ước tính, trung bình mỗi sào, tôi thu hoạch được hơn 2 tấn dưa. Thương lái đến tận ruộng thu mua nên giảm được đáng kể chi phí vận chuyển. Với mức giá hiện tại, sau khi trừ các chi phí, gia đình tôi bỏ túi không dưới 10 triệu đồng. Một khoản lãi tương đối khá nếu so với trồng lúa trước đây” – ông Lâm nói và thông tin thêm, thông thường, ruộng dưa bắt đầu cho thu hoạch sau khoảng 60 ngày kể từ thời điểm bắt đầu xuống giống. Nhờ thời gian sinh trưởng ngắn, quay vòng vốn nhanh, cây dưa trở thành lựa chọn phù hợp, giúp nhiều hộ nông dân địa phương chủ động trong sản xuất.

Thời tiết thuận lợi giúp dưa hấu đạt chất lượng tốt.

Tương tự ông Lâm, vụ dưa hấu năm nay cũng đang mang lại niềm vui cho gia đình ông Trương Lực ở xã Chiên Đàn. So với năm ngoái, ông Lực cho rằng dưa năm nay phát triển tốt hơn, trái đều và đẹp. “Dù giá bán ra không cao nhưng với việc thương lái thu mua tận ruộng, bà con cũng quẳng đi nỗi lo đầu ra" - ông Lực hồ hởi.

Cách ruộng dưa của ông Lực không xa là những luống dưa hấu vừa hoàn tất khâu thu hoạch của gia đình bà Lê Thị Sáu. Vừa nhận tiền hàng từ thương lái, bà Sáu vui vẻ cho biết: "Liên tục 10 ngày qua, gia đình thu hoạch được tổng cộng hơn 10 tấn dưa hấu. Toàn bộ đã được thương lái chốt mua ngay tại ruộng. Năm nay thời tiết tương đối thuận lợi nên cây phát triển tốt, ít sâu bệnh và kết quả là sản lượng tốt hơn so với mọi năm. Mừng nhất là chúng tôi không còn phải bận tâm đầu ra như các vụ mùa trước".

Nhiều ngày qua, bà Phạm Thị Lý (thương lái chuyên thu mua dưa hấu) trên địa bàn xã Chiên Đàn thường xuyên có mặt ở ruộng dưa vào sáng sớm. "Thời điểm nông dân ra ruộng thu hoạch cũng là lúc tôi cùng 2 xe tải trọng lớn cũng có mặt để sẵn sàng bốc dưa lên xe, vận chuyển ra khu vực trung tâm thành phố và bỏ cho các tiểu thương ở chợ bán lẻ. Thời điểm này, thời tiết đang nắng nóng nên dưa tiêu thụ rất nhanh, do đó bà con thu hoạch được bao nhiêu thì tôi sẵn sàng thu mua hết" - bà Lý cho hay.

Dưa hấu tiếp tục là một trong những cây trồng mang lại nguồn thu nhập khá cho nông dân.

Ông Trần Quốc Danh, Chủ tịch UBND xã Tây Hồ, thông tin toàn xã Tây Hồ có hơn 200 ha trồng dưa hấu. Với mức giá như hiện nay, người dân vẫn có lãi. Dù sản xuất còn phụ thuộc vào thị trường và thời tiết, nhưng kết quả tích cực của vụ này giúp bà con có thêm động lực tiếp tục gắn bó với cây dưa hấu trong những mùa vụ tới.

Cũng theo ông Danh, thời gian qua, chính quyền địa phương đã tích cực hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời kết nối tiêu thụ để nâng cao hiệu quả kinh tế. Trong đó, dưa hấu tiếp tục là một trong những cây trồng mang lại nguồn thu nhập khá cho nông dân.