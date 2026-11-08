Giá xăng dầu hôm nay 8/11: Thế giới tăng nhẹ sau 1 tuần giảm sâu

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng nhẹ nhưng tính chung cả tuần, hai loại dầu chủ chốt vẫn ghi nhận mức giảm sâu. Dầu Brent mất khoảng 17%, mức giảm mạnh nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, còn dầu WTI giảm khoảng 13%.

Giá dầu tăng nhẹ do những lo ngại mới về các cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ nhằm vào Iran, sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết, ông sẽ sớm quyết định lựa chọn thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình hay tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào những mục tiêu còn lại của Iran.

Theo ông Janiv Shah, chuyên gia phân tích thị trường dầu mỏ của Rystad Energy, thị trường vẫn cần những bằng chứng cụ thể về một thỏa thuận chắc chắn liên quan đến Iran. Nếu chưa đạt được thỏa thuận hòa bình, bất kỳ động thái căng thẳng nào từ các bên liên quan cũng có thể khiến triển vọng cung - cầu dầu mỏ tiếp tục biến động khó lường.

Giá xăng dầu tăng nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Theo nhận định của Công ty tư vấn năng lượng Gelber and Associates, đà phục hồi của giá dầu phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trước những diễn biến mới. Mặc dù hoạt động vận chuyển dầu có dấu hiệu từng bước trở lại bình thường, nhưng các tiến triển ngoại giao chưa đủ bảo đảm hoạt động vận chuyển và giao hàng ổn định.

Bên cạnh đó, theo Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO), các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu ở vịnh Ba Tư vẫn diễn ra với tần suất gần mức cao kỷ lục. Ít nhất 5 tàu đã thông báo gặp sự cố kể từ hôm Chủ nhật. Tình hình này tương tự tháng 10, thời điểm có tới 35 tàu bị tấn công, mức cao nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành thường lệ chiều 5/11, giá bán lẻ các loại xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, sau khi vừa giảm trong đêm 3/11.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 2.305 đồng/lít, không cao hơn 20.898 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, không cao hơn 21.156 đồng/lít. Dầu diesel giảm 180 đồng/lít, không cao hơn 28.696 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.969 đồng/kg, không cao hơn 22.005 đồng/kg.

Đây là lần thứ hai liên tiếp giá dầu giảm trong vòng 3 ngày và là lần thứ ba liên tiếp giá xăng giảm trong vòng gần 1 tuần.

Trước đó, từ 22h ngày 3/11, giá các loại xăng và dầu diesel cùng giảm sau khi giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua giảm nhanh dẫn đến giá cơ sở mặt hàng xăng kỳ này giảm trên 10% so với kỳ trước liền kề, vượt ngưỡng giảm 10% quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ.

Còn từ tối 31/10, liên Bộ Tài chính - Công Thương cũng đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu cùng thời điểm Nghị quyết của Chính phủ quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại là 0%, có hiệu lực từ 0h ngày 1/11. Điều này đã giúp giá xăng E5 RON92 và giá xăng E10 RON95 cùng giảm, trong khi giá dầu giữ nguyên.