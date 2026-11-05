Giá xăng dầu hôm nay 5/11: Dầu thế giới giảm sâu, xuống dưới 100 USD/thùng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh, xuống mức thấp nhất của cả hai loại dầu kể từ ngày 31/8 trong bối cảnh thị trường kỳ vọng cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran có thể sớm được giải quyết bằng con đường đàm phán.

Áp lực giảm giá xuất hiện sau khi Đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, để mất quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ. Diễn biến này làm gia tăng kỳ vọng Washington sẽ chịu thêm sức ép chính trị, qua đó có động lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột với Iran.

Kết quả bầu cử đặt Tổng thống Donald Trump trước hai lựa chọn: tìm cách chấm dứt xung đột thông qua đàm phán hoặc tiếp tục leo thang quân sự với những rủi ro lớn hơn.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm mạnh. (Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, các nhà phân tích vùng Vịnh cảnh báo kết quả bầu cử chưa đồng nghĩa xung đột chắc chắn sớm hạ nhiệt.

Trước đó, hôm 3/11, Tổng thống Trump nói với Financial Times rằng Mỹ không có kế hoạch tấn công Iran trong tương lai gần. Đến ngày 4/11, ông thừa nhận cuộc xung đột với Iran là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại nặng nề của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, lượng dầu thô xuất khẩu từ Trung Đông tăng lên cũng gây thêm sức ép giảm giá lên thị trường.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển, xuất khẩu dầu thô, condensate và các sản phẩm lọc dầu của các nước vùng Vịnh, không bao gồm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), đạt trung bình 17,1 triệu thùng/ngày trong tháng 10. Mức này giảm so với 18,9 triệu thùng/ngày trong tháng 9, nhưng vẫn tương đương khoảng 75% sản lượng trước xung đột.

Trong khi đó, Bloomberg dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang cân nhắc xây dựng đường ống dẫn dầu thứ ba để đưa dầu thô ra ngoài eo biển Hormuz. Động thái này nhằm giảm đáng kể sự phụ thuộc vào tuyến vận tải chiến lược.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 22h ngày 3/11, giá xăng E5 RON92 giảm 1.020 đồng/lít, không cao hơn 23.203 đồng/lít. Xăng E10 RON95 giảm 928 đồng/lít, không cao hơn 23.231 đồng/lít. Dầu diesel giảm 1.370 đồng/lít, không cao hơn 28.876 đồng/lít.

Riêng dầu mazut tăng 378 đồng/kg, không cao hơn 23.974 đồng/kg.

Giải thích về sự điều hành bất thường này, liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua giảm nhanh, dẫn đến giá cơ sở mặt hàng xăng kỳ này giảm trên 10% so với kỳ trước liền kề, vượt ngưỡng giảm 10% quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ.