Giá xăng dầu hôm nay 7/11: Dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu thế giới hôm nay 7/11 quay đầu giảm nhẹ sau khi phục hồi trong phiên giao dịch trước đó. Diễn biến này cho thấy thị trường dầu thô vẫn biến động mạnh trước những thông tin trái chiều liên quan đến xung đột Mỹ - Iran và triển vọng nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Cụ thể, lúc 6h ngày 7/11, giá dầu WTI của Mỹ giao dịch ở mức 90,34 USD/thùng, giảm 0,18 USD/thùng, tương đương 0,2%. Dầu Brent giao dịch ở mức 98,02 USD/thùng, giảm 1,23 USD/thùng, tương đương 1,24% so với phiên trước.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 6/11, giá dầu phục hồi nhẹ. Theo Reuters, dầu Brent chốt phiên ở mức 98,32 USD/thùng, tăng 0,03%, trong khi dầu WTI tăng 0,34%, lên 90,83 USD/thùng.

Tuy nhiên, tính chung cả tuần, hai loại dầu chủ chốt vẫn ghi nhận mức giảm sâu. Dầu Brent mất khoảng 17%, mức giảm mạnh nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, còn dầu WTI giảm khoảng 13%.

Gía dầu hôm nay quay đầu giảm nhẹ. (Ảnh minh hoạ).

Một trong những yếu tố tác động đáng kể đến thị trường là kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Đảng Dân chủ giành chiến thắng lớn, kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện trong Quốc hội khóa tới, dự kiến bắt đầu từ năm sau. Kết quả này làm gia tăng sức ép đối với các chính sách của chính quyền Mỹ.

Giới đầu tư kỳ vọng việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội có thể khiến chính quyền Tổng thống Donald Trump phải điều chỉnh cách tiếp cận đối với cuộc xung đột với Iran. Qua đó mở ra khả năng thúc đẩy các giải pháp ngoại giao và giảm căng thẳng tại Trung Đông.

Nếu xung đột được kiểm soát và các bên đạt được thỏa thuận, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz có thể từng bước được khôi phục ổn định. Đây là tuyến hàng hải chiến lược đối với thị trường năng lượng thế giới, do đảm nhận một phần lớn lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng được vận chuyển bằng đường biển.

Kỳ vọng này đã khiến nhà đầu tư giảm bớt phần bù rủi ro địa chính trị trong giá dầu, góp phần kéo giá nhiên liệu đi xuống trong những phiên gần đây.

Tuy nhiên, đà giảm của giá dầu vẫn bị hạn chế bởi những diễn biến bất ổn tại Trung Đông. Theo Reuters, căng thẳng liên quan đến các tàu chở dầu tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz làm gia tăng lo ngại về nguồn cung. Đáng chú ý, một vụ nổ xảy ra ngày 5/11 khiến một thuyền viên thiệt mạng, làm dấy lên quan ngại về an toàn hàng hải và nguy cơ gián đoạn vận chuyển dầu.

Ngoài yếu tố địa chính trị, thị trường dầu thô còn chịu tác động từ triển vọng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu và tình hình cung - cầu toàn cầu. Những lo ngại về tăng trưởng kinh tế, khả năng tiêu thụ dầu suy yếu và nguồn cung dư thừa cũng tạo áp lực lên giá dầu.

Trong thời gian tới, diễn biến xung đột Mỹ - Iran, khả năng khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, cùng các tín hiệu về sản lượng khai thác và tồn kho dầu sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối thị trường.

Với những diễn biến khó lường hiện nay, giá dầu thế giới được dự báo còn biến động mạnh. Khả năng duy trì xu hướng giảm hay phục hồi sẽ phụ thuộc đáng kể vào tiến triển ngoại giao giữa Mỹ và Iran cũng như mức độ bảo đảm an toàn cho các tuyến vận tải năng lượng chiến lược.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành thường lệ chiều 5/11, giá bán lẻ các loại xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, sau khi vừa giảm trong đêm 3/11.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 2.305 đồng/lít, không cao hơn 20.898 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, không cao hơn 21.156 đồng/lít. Dầu diesel giảm 180 đồng/lít, không cao hơn 28.696 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.969 đồng/kg, không cao hơn 22.005 đồng/kg.

Đây là lần thứ hai liên tiếp giá dầu giảm trong vòng 3 ngày và là lần thứ ba liên tiếp giá xăng giảm trong vòng gần 1 tuần.

Trước đó, từ 22h ngày 3/11, giá các loại xăng và dầu diesel cùng giảm sau khi giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua giảm nhanh dẫn đến giá cơ sở mặt hàng xăng kỳ này giảm trên 10% so với kỳ trước liền kề, vượt ngưỡng giảm 10% quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ.

Còn từ tối 31/10, liên Bộ Tài chính - Công Thương cũng đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu cùng thời điểm Nghị quyết của Chính phủ quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại là 0%, có hiệu lực từ 0h ngày 1/11. Điều này đã giúp giá xăng E5 RON92 và giá xăng E10 RON95 cùng giảm, trong khi giá dầu giữ nguyên.