2 vé cùng trúng độc đắc Vietlott hơn 45 tỷ đồng

(VTC News) -

Tối 7/11, đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết trong kỳ quay 1.412 sản phẩm Power 6/55 đã có 2 vé trúng độc đắc hơn 45 tỷ đồng.

2 vé trúng độc đắc trong buổi tối 7/11. (Ảnh: Đại Việt)

Bộ số may mắn trúng độc đắc là: 05-19-20-26-44-53. Như vậy, chủ nhân mỗi tấm vé sẽ nhận hơn 22,6 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân mỗi vé sẽ thực lĩnh hơn 20,3 tỷ đồng.

Giải Jackpot 2 trị giá gần 6 tỷ đồng không có vé trúng. Giải nhất trị giá 40 triệu đồng/giải có 15 vé trúng.

Vào ngày 6/11, Vietlott cũng đã tổ chức trao giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 kỳ quay 1.415 trị giá gần 200 tỷ đồng cho anh T.V.

Anh T.V là chủ thuê bao Vinaphone, mua vé trên kênh phân phối Vietlott SMS. Anh hiện sinh sống và làm công việc tự do tại tỉnh An Giang. Anh bắt đầu tham gia chơi xổ số Vietlott khoảng 4 năm và thường xuyên chọn sản phẩm Mega 6/45, Power 6/55.

Anh T.V nhận giải độc đắc gần 200 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Anh T.V chia sẻ, khi nhận tin trúng thưởng thì anh đang ở nhà. Vì số tiền trúng thưởng quá lớn nên anh chưa có ý định sử dụng số tiền thưởng. Anh và gia đình sẽ lên kế hoạch hợp lý.

Theo quy định, anh T.V có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh An Giang với số tiền hơn 19,99 tỷ đồng (10% phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng). Các khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng theo quy định.

Tại lễ trao thưởng, anh T.V đã dành tặng 5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Trước đó, vào ngày 12/10, Vietlott cũng trao giải độc đắc sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay 1.571 trị giá gần 200 tỷ đồng cho chị V.N.

Chị N. là khách hàng 9X đang sinh sống và làm việc tự do ở An Giang. Chị là khách hàng trúng giải Jackpot có giá trị cao nhất từ trước đến nay của sản phẩm Mega 6/45. Chị cũng là khách hàng nữ thứ 23 trúng Jackpot của Vietlott.

Chị V.N thường xuyên tham gia dự thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45, Power 6/55 và xổ số quay nhanh Lotto 5/35 vì giải thưởng giá trị cao.