Giá xăng dầu hôm nay 4/11: Tiếp tục giảm, giá dầu thấp nhất 4 tuần

(VTC News) -

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu thế giới tiếp tục đi xuống, chạm mức thấp nhất gần 4 tuần khi những tín hiệu về khả năng đàm phán chấm dứt xung đột tại Iran và Ukraine giúp xoa dịu lo ngại về nguồn cung. Tuy nhiên, các cuộc tấn công vẫn diễn ra tại cả hai khu vực khiến nguy cơ gián đoạn hoạt động khai thác và vận chuyển dầu chưa được loại bỏ.

Về triển vọng đàm phán giữa Mỹ và Iran, hai bên vẫn còn cách rất xa một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Trong khi đó, Qatar đang tăng cường vai trò trung gian nhằm ngăn chặn căng thẳng leo thang sau cuộc bầu cử tại Mỹ.

Giá dầu thế giới tiếp đà giảm. (Ảnh Oilprice).

Trong báo cáo mới nhất, ngân hàng ING nhận định những tín hiệu tích cực về đàm phán hòa bình có thể tiếp tục gây sức ép lên giá dầu. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo còn quá sớm để kết luận nguy cơ xung đột leo thang đã qua.

Một trong những rủi ro lớn đối với thị trường năng lượng hiện nay là hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. Tình trạng phong tỏa trên thực tế tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển nối Vùng Vịnh với thị trường thế giới, đã làm thay đổi dòng chảy năng lượng và thúc đẩy các quốc gia sản xuất trong khu vực xem xét lại kế hoạch đầu tư hạ tầng.

Đối với xung đột Nga - Ukraine, Điện Kremlin xác nhận Moscow sẽ tham gia cuộc đàm phán hòa bình ba bên với Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi trong hai ngày 10-11/11. Nga là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới trong năm 2025, sau Mỹ và Arab Saudi. Nếu đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, Moscow có thể có thêm điều kiện để gia tăng xuất khẩu.

Thị trường cũng đang chờ báo cáo tồn kho dầu hàng tuần của Hiệp hội Công nghiệp Dầu khí Mỹ (API), dự kiến công bố trong ngày thứ Ba, và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự kiến công bố vào thứ Tư.

Các nhà phân tích dự báo tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 0,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 30/10. Nếu dự báo chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên lượng dầu dự trữ của nước này tăng trở lại sau 4 tuần giảm liên tiếp.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 22h ngày 3/11, giá xăng E5 RON92 giảm 1.020 đồng/lít, không cao hơn 23.203 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 928 đồng/lít, không cao hơn 23.231 đồng/lít. Dầu diesel giảm 1.370 đồng/lít, không cao hơn 28.876 đồng/lít.

Riêng dầu mazut tăng 378 đồng/kg, không cao hơn 23.974 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026 của Chính phủ. Đồng thời trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 700 đồng/lít.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua giảm nhanh, dẫn đến giá cơ sở mặt hàng xăng kỳ này giảm trên 10% so với kỳ trước liền kề, vượt ngưỡng giảm 10% quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ.