Khai mạc KXC Expo Hải Phòng 2026: Nơi hội tụ doanh nghiệp kiến trúc và xây dựng

(VTC News) -

Sáng 6/10, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Hải Phòng tổ chức khai mạc Triển lãm kiến trúc, xây dựng và công nghiệp (KXC) Hải Phòng Expo 2026, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng).

Lãnh đạo TP Hải Phòng và các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm.

Triển lãm KXC Expo Hải Phòng 2026 quy tụ khoảng 170 gian hàng, với sự tham gia của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, vật liệu, nội thất, công nghiệp, thiết bị và công nghệ.

Triển lãm hướng tới sự tham gia của doanh nghiệp trong nước và quốc tế, trong đó có các đối tác, nhà sản xuất đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc.

Ông Hoàng Minh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - tham quan triển lãm, nghe đại diện một số doanh nghiệp giới thiệu về các loại vật liệu mới sử dụng trong xây dựng.

Hải Phòng là thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm cảng biển, công nghiệp, logistics và giao thương quốc tế trọng điểm của cả nước. Thành phố đang phát triển mạnh mẽ, thu hút ngày càng nhiều dự án đầu tư, mở rộng các khu công nghiệp, khu kinh tế, phát triển hạ tầng giao thông, cảng biển và đô thị.

KXC Expo Hải Phòng 2026 được tổ chức với mong muốn tạo dựng một không gian chung để doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu năng lực, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và hình thành những mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Triển lãm không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm và thương hiệu, mà còn là diễn đàn kết nối nhà đầu tư với đối tác; chủ đầu tư với nhà thầu; nhà sản xuất với hệ thống phân phối và khách hàng; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước mở rộng hợp tác với doanh nghiệp quốc tế.

Các sản phẩm, thương hiệu nổi tiếng được trưng bày tại triển lãm.

Ban Tổ chức kỳ vọng KXC Expo giúp các doanh nghiệp liên kết, bổ trợ cho nhau, mở rộng cơ hội kinh doanh và phát triển bền vững; góp phần để cộng đồng doanh nghiệp Hải Phòng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, các dự án đầu tư và những công trình trọng điểm của thành phố cũng như cả nước.

Triển lãm KXC Expo Hải Phòng 2026 lần này tập trung vào các lĩnh vực như vật liệu xây dựng, vật liệu hoàn thiện và công nghệ xây dựng; kiến trúc, nội thất, thiết kế và trang trí không gian; máy móc, thiết bị và giải pháp công nghiệp; công nghệ kỹ thuật, cơ điện, thiết bị thông minh và giải pháp công trình và sản phẩm, công nghệ và giải pháp phục vụ phát triển hạ tầng, đô thị và khu công nghiệp.

Trong khuôn khổ cuộc triển lãm còn diễn ra các hoạt động như: Tham quan, giới thiệu sản phẩm, kết nối doanh nghiệp và giao thương; Hội thảo chuyên đề “Vật liệu xây dựng bền vững cho phát triển hạ tầng nền kinh tế tuần hoàn”; khuyến học, khuyến tài và phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Các sản phẩm nhựa Tiền Phong nổi tiếng ở Hải Phòng cũng tham gia triển lãm.

Một định hướng có ý nghĩa lâu dài của KXC Expo và các hoạt động của Hiệp hội là gắn kết phát triển doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội, đặc biệt là công tác khuyến học, khuyến tài và phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Trong đó, Hiệp hội định hướng triển khai chương trình học bổng dành cho sinh viên nghèo hiếu học theo học các chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng và Công nghiệp; đồng hành, hỗ trợ các em từ năm thứ hai đại học cho đến khi tốt nghiệp.

Một số doanh nghiệp Hàn Quốc cũng tham gia trưng bày sản phẩm, kết nối doanh nghiệp tại triển lãm.

Đối với những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, Hiệp hội sẽ tiếp tục xem xét trao học bổng, tạo cơ hội sang Hàn Quốc thực tập và làm việc trong một thời gian nhất định tại các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc.

Sau quá trình học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, các em được định hướng trở về Hải Phòng, đóng góp chuyên môn và trở thành lực lượng nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của thành phố.

Ông Nguyễn Thế Mạnh - Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Hải Phòng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thế Mạnh - Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức - chia sẻ: “Chúng tôi tổ chức KXC Expo không đơn thuần để trưng bày sản phẩm hay giới thiệu thương hiệu trong 3 ngày. Điều chúng tôi mong muốn lớn hơn là xây dựng một không gian chung để các doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu, hợp tác, tìm kiếm đối tác và cùng tạo ra những giá trị lớn hơn.

Chúng tôi tin rằng khi doanh nghiệp phát triển thì thành phố có thêm nguồn lực; khi doanh nghiệp hợp tác hiệu quả thì nền kinh tế có thêm sức mạnh; khi cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, chuyên nghiệp và lớn mạnh thì đó cũng chính là một trong những nền tảng quan trọng để Hải Phòng phát triển nhanh và bền vững.

Chúng tôi mong muốn các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và quốc tế hãy đến với Hải Phòng, tìm hiểu tiềm năng, khám phá cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường và cùng tham gia vào hành trình phát triển của thành phố. KXC Expo sẽ nỗ lực để trở thành một điểm hẹn thường niên, một cầu nối giao thương hiệu quả, góp phần quảng bá hình ảnh Hải Phòng năng động, hiện đại, thân thiện và giàu tiềm năng đến với bạn bè trong nước và quốc tế.”

Triển lãm KXC Expo Hải Phòng 2026 tổ chức trong 3 ngày, từ 6 - 8/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, số 53 Lạch Tray, TP Hải Phòng.