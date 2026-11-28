(VTC News) -

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu thế giới giảm nhẹ sau những phiên tăng trước đó. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, thị trường vẫn ghi nhận mức tăng, đánh dấu tuần đi lên đầu tiên trong tháng 11. Chuyên gia nhận định các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng và tàu chở dầu tại Trung Đông đã đưa nguy cơ gián đoạn nguồn cung trở lại thành tâm điểm chú ý của thị trường.

Trước đó, giá dầu chịu áp lực giảm trong nhiều tuần khi giới đầu tư phần nào yên tâm vì Tổng thống Mỹ Donald Trump không gia tăng các hành động quân sự nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.

Iran vẫn tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, gây gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu. Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen liên tiếp nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia.

Đánh giá về triển vọng thị trường, chuyên gia cho rằng xuất khẩu dầu từ khu vực Vùng Vịnh phục hồi cùng với căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt có thể kéo giá dầu đi xuống trong năm 2027.

Giá dầu hôm nay quay đầu giảm. (Ảnh minh họa).

Dù vậy, lượng dầu tồn kho suy giảm, nguy cơ gián đoạn vận tải biển kéo dài và tiến độ khôi phục hoạt động của các nhà máy lọc dầu chậm vẫn khiến thị trường dễ bị tổn thương trước những cú sốc nguồn cung.

Tại Saudi Arabia, nhà máy lọc dầu Jazan thuộc tập đoàn Saudi Aramco phải tạm dừng một số hoạt động sau khi bị vật thể bay tấn công, khiến một công nhân thiệt mạng. Đây là nhà máy lọc dầu lớn nhất và cũng là đầu mối xuất khẩu dầu thô quan trọng của quốc gia này.

Ở một diễn biến khác, theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, OPEC+ nhiều khả năng sẽ giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu ít nhất trong quý I/2027 tại cuộc họp ngày 29/11.

Những diễn biến trên cho thấy thị trường dầu mỏ tiếp tục chịu tác động từ cả chính sách sản lượng của OPEC+ và bất ổn địa chính trị tại Trung Đông. Trong ngắn hạn, nguy cơ gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn là yếu tố hỗ trợ giá dầu, dù triển vọng nguồn cung toàn cầu còn phụ thuộc vào tình hình thực tế tại khu vực.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 26/11, giá xăng E5 RON92 giảm 185 đồng/lít, không cao hơn 18.391 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 44 đồng/lít, không cao hơn 19.056 đồng/lít. Dầu diesel giảm 1.382 đồng/lít, không cao hơn 24.965 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.101 đồng/kg, không cao hơn 17.570 đồng/kg.

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 26/11/2026. (Nguồn: Bộ Công Thương).

Đây là lần thứ năm liên tiếp giá xăng dầu cùng giảm và lần thứ sáu liên tiếp giá xăng giảm từ đầu tháng 11 đến nay.