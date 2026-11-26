(VTC News) -

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, sau khi lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố tấn công một nhà máy lọc dầu lớn của Saudi Arabia.

Ngày 25/11, lực lượng Houthi, được Iran hậu thuẫn, tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura và khu tài chính tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Ras Tanura là nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này, nằm trong tổ hợp công nghiệp năng lượng có cảng xuất khẩu dầu thô quan trọng.

Theo các chuyên gia phân tích, tuyên bố của Houthi là nguyên nhân chính thúc đẩy giá dầu tăng do làm gia tăng lo ngại về những rủi ro địa chính trị. Bên cạnh đó, các nhà giao dịch có thể đang mua lại những hợp đồng bán khống trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ. Giới đầu tư đang thận trọng trước nguy cơ căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang vào dịp cuối tuần.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà tăng mạnh. (Ảnh minh họa: iStock).

Về cung - cầu, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô của nước này tăng 1,1 triệu thùng, lên 418,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 20/11. Mức tăng này thấp hơn dự báo 1,5 triệu thùng của giới phân tích.

Số liệu tồn kho cũng góp phần hỗ trợ giá dầu, bởi thị trường trước đó dự báo lượng dầu dự trữ của Mỹ tăng mạnh hơn thực tế.

Ngoài ra, tình hình an ninh tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp. Truyền thông nhà nước Iran dẫn thông tin từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này cho biết một tàu container đã bị nhắm mục tiêu và phải dừng hoạt động hôm 24/11 khi di chuyển trên tuyến đường bị cho là không được phép gần eo biển Hormuz.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 19/11, giá xăng dầu cùng giảm lần thứ tư liên tiếp, riêng với giá xăng, đây là lần giảm thứ năm liên tiếp từ đầu tháng 11 đến nay.

Biến động giá xăng dầu trong nước từ cuối năm 2025 đến nay. (Nguồn: Bộ Công Thương).

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 823 đồng/lít, không cao hơn 18.576 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 745 đồng/lít, không cao hơn 19.100 đồng/lít. Dầu diesel giảm 475 đồng/lít, không cao hơn 26.347 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.071 đồng/kg, không cao hơn 18.671 đồng/kg.