Giá xăng dầu hôm nay 21/10: Đồng loạt giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày 21/10 sau thông tin Mỹ và Iran được cho là đã đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh. Thị trường phản ứng trước triển vọng xung đột được giải quyết, qua đó có thể giúp giảm bớt những lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Nếu được xác nhận và triển khai, thỏa thuận có thể góp phần ổn định hoạt động vận chuyển dầu tại Trung Đông, khu vực giữ vai trò quan trọng đối với nguồn cung năng lượng thế giới.

Giá dầu thế giới hôm nay đảo chiều giảm. (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, diễn biến giá cho thấy thị trường vẫn nhạy cảm trước các thông tin địa chính trị. Trong phiên giao dịch trước đó, giá dầu Brent có thời điểm tiến sát 112 USD/thùng trước khi quay đầu giảm. Những lo ngại về nguồn cung và hoạt động vận chuyển dầu tại Trung Đông tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư.

Kỳ vọng về các nỗ lực ngoại giao đã góp phần hạ nhiệt đà tăng của giá dầu. Dù vậy, diễn biến giảm trong phiên chưa đủ để khẳng định rủi ro nguồn cung đã được giải quyết hoặc thị trường đã hình thành xu hướng giảm bền vững.

Các chuyên gia dự báo giá dầu có thể tiếp tục biến động mạnh trong những ngày tới khi nhà đầu tư theo dõi diễn biến xung đột, tiến triển ngoại giao và tình hình cung ứng thực tế.

Bên cạnh đó, hoạt động vận chuyển dầu, dữ liệu tồn kho dầu của Mỹ và những thông tin mới về nguồn cung toàn cầu cũng có thể tác động đáng kể đến giá dầu.

Trong bối cảnh các yếu tố địa chính trị còn khó lường, xu hướng giá dầu thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông và mức độ ổn định của nguồn cung trên thị trường quốc tế.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 15/10, giá xăng E5 RON92 giảm 732 đồng/lít, không cao hơn 26.971 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 giảm 1.225 đồng/lít, không cao hơn 27.029 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các loại dầu tăng, giảm tùy loại. Cụ thể, giá dầu diesel giảm 22 đồng/lít, không cao hơn 29.106 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 1.043 đồng/kg, không cao hơn 22.135 đồng/kg.