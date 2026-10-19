Giá xăng dầu hôm nay 19/10: Quay đầu giảm nhẹ, vẫn trên 100 USD/thùng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ, song cả hai loại dầu chuẩn WTI và Brent vẫn duy trì trên mốc 100 USD/thùng, trong bối cảnh lo ngại căng thẳng tại Trung Đông leo thang, đe dọa làm gián đoạn nguồn cung. Thị trường cũng theo dõi khả năng Nga cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu.

Tính đến thời điểm hiện tại, giá dầu Brent tăng 4,9%, trong khi dầu WTI tăng 10,4%.

Trong bản tin mới nhất, công ty nghiên cứu và tư vấn Energy Aspects cho biết giá dầu WTI và Brent đảo chiều sau nhịp giảm trước đó, khi lo ngại căng thẳng gia tăng trở lại trước những thông tin về các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia.

Theo Energy Aspects, một số báo cáo từ Israel cho rằng Iran có thể đang chuẩn bị cho cuộc tấn công phủ đầu, sau khi các cơ quan tình báo phương Tây phát hiện hoạt động quân sự bất thường. Dù chưa được xác minh, những thông tin này tiếp tục làm gia tăng rủi ro địa chính trị và tạo lực hỗ trợ giá dầu.

Giá dầu hôm nay giảm nhẹ. (Ảnh minh hoạ).

Trong khi đó, lo ngại về nguồn cung dầu tiếp tục gia tăng khi các cuộc tấn công quanh eo biển Hormuz tăng mạnh trong 10 ngày qua. Iran tuyên bố đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng biển của nước này và áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn trong tháng trước.

Trong báo cáo công bố hôm thứ Năm, các nhà phân tích của Kpler nhận định những cuộc tấn công gia tăng từ phía Iran đã khiến lưu lượng dầu thô từ khu vực Vùng Vịnh sụt giảm mạnh.

Theo Kpler, nếu không đạt được thỏa thuận chính trị toàn diện, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz sẽ phục hồi chậm và không đồng đều.

Diễn biến tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố chi phối thị trường năng lượng. Dù giá dầu giảm nhẹ trong phiên gần nhất, nguy cơ gián đoạn nguồn cung vẫn có thể khiến thị trường biến động mạnh trong thời gian tới.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 15/10, giá xăng E5 RON92 giảm 732 đồng/lít, không cao hơn 26.971 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 giảm 1.225 đồng/lít, không cao hơn 27.029 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các loại dầu tăng, giảm tùy loại. Cụ thể, giá dầu diesel giảm 22 đồng/lít, không cao hơn 29.106 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 1.043 đồng/kg, không cao hơn 22.135 đồng/kg.