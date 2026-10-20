Giá xăng dầu hôm nay 20/10: Dầu WTI giảm mạnh, dầu Brent tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu thế giới hôm nay 20/10 biến động trái chiều trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu. Những diễn biến liên quan đến hoạt động vận tải dầu qua eo biển Hormuz đang trở thành yếu tố chi phối thị trường.

Ngày 19/10, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng, quân sự và sân bay của Saudi Arabia, trong đó có cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại Yanbu, mỏ dầu Shaybah, sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh và sân bay Abha. Tuy nhiên, chính quyền Saudi Arabia chưa xác nhận các thông tin này.

Căng thẳng an ninh khiến hoạt động vận tải dầu qua tuyến hàng hải chiến lược này bị ảnh hưởng. Công ty phân tích dữ liệu Kpler cho biết, lưu lượng dầu thô đi qua eo biển Hormuz trong tuần trước giảm xuống mức trung bình 8,5 triệu thùng/ngày, tính theo bình quân 7 ngày, so với hơn 20 triệu thùng/ngày của tuần trước đó.

Giá dầu hôm nay diễn biến trái chiều. (Ảnh: Reuters).

Chính sách của Mỹ với dầu Nga cũng tác động đến thị trường. Ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt và thuế quan liên quan đến xuất khẩu năng lượng của Nga. Động thái này vấp phải sự phản đối từ Ukraine và một số nghị sĩ Mỹ, trong bối cảnh Washington tìm cách hạ giá năng lượng trước cuộc bầu cử tháng 11.

Trong báo cáo nhận định, công ty Gelber and Associates cho rằng việc miễn trừ có thể tạo điều kiện để Nga gia tăng xuất khẩu nhiên liệu. Tuy nhiên, những bất ổn về cách thức triển khai và thời hạn áp dụng khiến thị trường chưa chắc chắn về khả năng nguồn cung tăng bền vững.

Theo khảo sát của Reuters, sản lượng dầu của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tăng trong tháng 9, chủ yếu nhờ sản lượng gia tăng tại Saudi Arabia và Iraq.

Diễn biến trái chiều của giá dầu cho thấy thị trường vẫn chịu tác động đồng thời từ các yếu tố địa chính trị, nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz và triển vọng nguồn cung từ những nước sản xuất lớn. Trong thời gian tới, diễn biến tại Trung Đông và các chính sách năng lượng của Mỹ tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý đối với giá dầu thế giới.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 15/10, giá xăng E5 RON92 giảm 732 đồng/lít, không cao hơn 26.971 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 giảm 1.225 đồng/lít, không cao hơn 27.029 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các loại dầu tăng, giảm tùy loại. Cụ thể, giá dầu diesel giảm 22 đồng/lít, không cao hơn 29.106 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 1.043 đồng/kg, không cao hơn 22.135 đồng/kg.