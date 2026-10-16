(VTC News) -

Theo Reuters, các nhà giao dịch cho rằng giá dầu sẽ tiếp tục ở mức cao cho đến năm 2028.

Sau 8 tháng kể từ khi cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran bùng nổ, các nguồn dự trữ giúp giảm thiểu tác động ban đầu của cú sốc năng lượng - đặc biệt là dầu thô dự trữ trên đất liền - đang cạn kiệt. Đồng thời, sự phục hồi của hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz vẫn hạn chế, năng lực lọc dầu toàn cầu bị suy giảm và các con đường ngoại giao khả thi để chấm dứt xung đột ngày càng hẹp dần.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 12 năm 2027 đã tăng hơn 13% kể từ đầu tháng 9, lên khoảng 86 USD/thùng, đạt mức kỷ lục cho hợp đồng này. Giá dầu kỳ hạn tháng 12 năm 2026 cũng tăng khoảng 12%.

Giá dầu có thể tiếp tục neo cao trong thời gian dài. (Ảnh minh họa)

Đường cong giá dầu Brent kỳ hạn không phải dự báo giá. Tuy nhiên, điều đó cho thấy sự sẵn sàng của các nhà máy lọc dầu, hãng hàng không, nhà giao dịch hàng hóa và các quỹ quản lý tài sản trong việc chốt giữ mức giá cao cho nhiều tháng, thậm chí nhiều năm tới.

Trên thực tế, các bên tham gia thị trường đang chấp nhận trả thêm một khoản phí chênh lệch để phòng ngừa rủi ro.

Quan điểm ngày càng thận trọng của thị trường trái ngược với kỳ vọng rằng sản lượng dầu toàn cầu sẽ phục hồi đáng kể vào năm 2027.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tăng lên 108,3 triệu thùng/ngày vào năm 2027, so với 100,7 triệu thùng/ngày vào năm 2026, khi xuất khẩu từ Trung Đông phục hồi.

Trong khi đó, nhu cầu được dự báo sẽ tăng từ 102,4 triệu thùng/ngày lên 104,4 triệu thùng/ngày vào năm tới, vẫn thấp hơn so với mức tiêu thụ năm 2025. Sự phục hồi này dự kiến ​​sẽ tập trung vào nguyên liệu hóa dầu hơn là nhiên liệu vận tải như dầu diesel.

Những dự báo này cho thấy thị trường có thể đối mặt với tình trạng dư cung đáng kể vào năm 2027, điều này thường sẽ gây áp lực giảm giá.

Một tàu dầu neo đậu ở eo biển Hormuz. (Ảnh: EPA)

Tuy nhiên, giá hợp đồng tương lai dài hạn tăng cho thấy các nhà đầu tư ngày càng lo ngại sự phục hồi dự kiến ​​có thể bị trì hoãn hoặc không đủ để khắc phục thiệt hại do nhiều tháng xung đột gây ra. Căng thẳng giữa Washington và Tehran vẫn tập trung vào việc kiểm soát eo biển Hormuz.

Xung đột cũng lan rộng ra ngoài khu vực Vịnh Ba Tư. Lực lượng Houthi ở Yemen, được Iran hậu thuẫn, đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Ả Rập Xê Út, bao gồm các cuộc tấn công nhắm vào trụ sở của công ty dầu khí nhà nước Saudi Aramco ở Dhahran.

Những diễn biến này đã làm gia tăng các rủi ro an ninh liên quan đến việc vận chuyển năng lượng từ khu vực này.

Nguy cơ thiếu dầu diesel toàn cầu

Áp lực lên thị trường năng lượng đặc biệt gay gắt đối với dầu diesel, một loại nhiên liệu thiết yếu cho vận tải hàng hóa, nông nghiệp, sản xuất và hoạt động công nghiệp.

Giá dầu diesel kỳ hạn chuẩn châu Âu đã đạt mức kỷ lục 1.480 USD/tấn vào giữa tháng 9, tương đương khoảng 210 USD/thùng, do sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông và Nga khiến thị trường trở nên khan hiếm.

Cuộc chiến ở Ukraine làm suy yếu thêm năng lực lọc dầu toàn cầu. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã gây thiệt hại cho các nhà máy lọc dầu của Nga, khiến Moscow phải cấm xuất khẩu dầu diesel hồi đầu năm nay.

Thị trường dầu diesel toàn cầu tiếp tục khan hiếm đến năm 2027. (Ảnh: Reuters)

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin cho phép Moscow nối lại một số hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga. Ông Trump cũng tuyên bố một thỏa thuận ngừng bắn năng lượng khác giữa Nga và Ukraine.

Tuy nhiên, lượng xuất khẩu bổ sung mà ông Trump đề cập chỉ chiếm một phần nhỏ trong nguồn cung toàn cầu, tương đương với khoảng 12 giờ tiêu thụ trên toàn thế giới. Do đó, các nhà giao dịch đang tập trung vào sự suy giảm diện rộng về năng lực lọc dầu hơn là kỳ vọng vào sự cải thiện nhanh chóng về nguồn cung.

Giá dầu diesel kỳ hạn giao tháng 12 năm 2027 đã tăng lên trên 1.000 USD/tấn, so với khoảng 644 USD trước chiến tranh Iran.

Việc tăng giá dầu diesel có thể ảnh hưởng đến chi phí trên toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Chi phí nhiên liệu cao hơn làm tăng chi phí vận chuyển hàng hóa, vận hành máy móc và sản xuất thực phẩm, có khả năng đẩy giá tiêu dùng lên cao ngay cả sau khi giá dầu thô bắt đầu ổn định.

Trong báo cáo thị trường dầu tháng 10, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo thị trường dầu diesel dự kiến sẽ vẫn trong tình trạng khan hiếm đến năm 2027.

Theo báo cáo từ IEA, xuất khẩu dầu diesel toàn cầu trong tháng 9 đã sụt giảm 700.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến việc các kho dự trữ bị rút ròng trái mùa trước đợt bảo dưỡng nhà máy lọc dầu mùa thu và cao điểm tiêu thụ mùa đông.

Theo IEA, mỗi thùng diesel bán buôn tại Singapore đã vượt 200 USD vào giữa tháng 9 và đạt kỷ lục khoảng 220 USD tại châu Âu, Mỹ. Giá dầu diesel bán lẻ cũng tăng cao chưa từng có tại hầu hết nền kinh tế lớn.

IEA cảnh báo tình trạng căng thẳng trên thị trường vận chuyển có thể khiến giá diesel giao đến các thị trường nhập khẩu chủ chốt (châu Âu, châu Phi và Mỹ Latin) sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới.