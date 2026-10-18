Giá xăng dầu hôm nay 18/10: Dầu thế giới tăng mạnh, vượt 100 USD/thùng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong bối cảnh lo ngại nguồn cung từ Trung Đông gia tăng và thị trường đánh giá khả năng Nga cung cấp thêm dầu diesel cho thị trường toàn cầu.

Theo công ty nghiên cứu và tư vấn Energy Aspects, giá dầu Brent và dầu WTI đã đảo chiều tăng sau khi xuất hiện những lo ngại mới về nguy cơ xung đột leo thang, giữa lúc có thông tin về khả năng các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia bị tấn công.

Một số nguồn tin tại Israel cho rằng, Iran có thể đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu, sau khi tình báo phương Tây phát hiện những động thái quân sự bất thường. Dù thông tin chưa được xác minh, những diễn biến này tiếp tục làm gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường dầu mỏ, khi nguy cơ căng thẳng kéo dài có thể duy trì sức ép tăng giá.

Giá dầu tăng mạnh. (Ảnh: Business Port Nigeria)

Bên cạnh những diễn biến tại Trung Đông, tình hình tại Nga cũng tác động đến thị trường năng lượng.

Hôm thứ Năm, Ukraine đã tấn công vào một nhà máy lọc dầu của Nga, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev không tiếp tục thực hiện thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến các cơ sở năng lượng do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố.

Ông Zelensky đồng thời chỉ trích khả năng Washington đạt được thỏa thuận với Moscow.

Như vậy, giá dầu thế giới tuần này ghi nhận biến động mạnh với 3 phiên tăng, 2 phiên giảm. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng gần 5%, trong khi dầu WTI tăng hơn 10%.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 15/10, giá xăng E5 RON92 giảm 732 đồng/lít, không cao hơn 26.971 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 giảm 1.225 đồng/lít, không cao hơn 27.029 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các loại dầu tăng, giảm tùy loại. Cụ thể, giá dầu diesel giảm 22 đồng/lít, không cao hơn 29.106 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 1.043 đồng/kg, không cao hơn 22.135 đồng/kg.