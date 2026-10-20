Hoa tươi ế ẩm, quà thiết thực lên ngôi dịp 20/10

(VTC News) -

Trái với kỳ vọng về sức mua hoa tươi tăng mạnh dịp lễ, nhiều tiểu thương cho biết lượng khách năm nay giảm so với những năm trước, dù giá không tăng, thậm chí thấp hơn năm ngoái

Hoa đẹp, giá hợp lý nhưng vắng khách

Tại Hà Nội, các “phố hoa” trên đường Lương Định Của, Kim Ngưu, Cầu Giấy, Giải Phóng...nhiều cửa hàng mọc lên như nấm, trưng bày đủ loại hoa với màu sắc, kiểu dáng bắt mắt. Những bó hoa được gói cầu kỳ, kết hợp nhiều loại hoa nhập khẩu và hoa nội địa, sẵn sàng phục vụ khách hàng dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Một cửa hàng hoa tươi trên phố Lương Định Của, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Duy).

Cuối giờ chiều 19/10, khi đường phố đông đúc, dòng người hối hả trở về nhà sau ngày làm việc thì đây được coi là thời điểm “vàng” để thu hút khách mua hoa. Tuy nhiên theo quan sát, lượng khách ghé vào các cửa hàng hoa vẫn thưa thớt khiến nhiều tiểu thương luôn trong cảnh ngồi chờ khách.

Chị Lê Thị Phương, chủ một cửa hàng hoa trên đường Lương Định Của, cho biết, năm nay giá hoa rất hợp lý, không tăng như mọi năm, thậm chí có loại còn rẻ hơn đôi chút.

Chị Phương giới thiệu một bó hoa hồng Ohara đỏ, cánh xoăn, kết hợp cúc đồng tiền nhập khẩu và một số loại hoa khác có giá khoảng 250.000 đồng. Bó hoa hồng Sophia gồm khoảng 30 bông được bán với giá 300.000 đồng. Hoa sen xoăn màu hồng hoặc phớt xanh có giá khoảng 200.000 đồng, trong khi hoa hồng thường có giá khoảng 150.000 đồng cho bó 10 bông.

Tuy đã nhập đủ loại hoa với nhiều mức giá khác nhau để khách hàng lựa chọn nhưng chị Phương vẫn buồn vì lượng người mua không như kỳ vọng. “Năm nay người mua hoa rất ít, dù đây đã là cao điểm. Tôi chỉ còn biết chờ đến đúng ngày 20/10 xem tình hình có khá hơn không”, chị Phương vừa nói vừa chia sẻ sự lo lắng khi nguồn hàng nhập về vẫn còn nhiều.

May mắn hơn đôi chút là những cửa hàng bán trực tiếp kết hợp bán trực tuyến có phần nhộn nhịp hơn. Tại cửa hàng của chị Mai Thị Thu Thanh trên đường Giải Phóng, người bán vừa nhặt hoa, bó hoa vừa trả lời tin nhắn và chốt đơn hàng trực tuyến.

Chị Thanh cho biết việc tận dụng các nền tảng trực tuyến giúp cửa hàng tiếp cận thêm khách hàng, thay vì chỉ phụ thuộc vào người mua trực tiếp. Để tăng sức cạnh tranh, cửa hàng lựa chọn những loại hoa đẹp, thiết kế bó hoa vừa phải, phù hợp với túi tiền của khách.

“Chúng tôi nắm bắt công nghệ số để bán hàng trực tuyến, thay vì chỉ bán trực tiếp. Nhờ vậy, lượng hoa tiêu thụ tốt hơn. Một số cửa hàng xung quanh bán không nhiều, nhưng cửa hàng tôi vẫn duy trì được lượng đơn hàng. Tuy vậy, so với năm ngoái hoặc nhiều dịp lễ khác từ đầu năm thì sức mua vẫn thấp”, chị Thanh nói.

Tại TP.HCM, thị trường hoa 20/10 cũng khá vắng khách. Chị Phạm Thị Ngọc Mai Chi, chủ shop hoa Tuấn Anh trên đường Hiền Vương (phường Phú Thạnh), cho biết giá hoa hồng đỏ hiện khoảng 370.000 đồng/bó 50 bông. Một số loại hồng ngoại có giá khoảng 300.000 đồng/bó, trong khi hoa màu kem, trắng, sen và các loại khác khoảng 250.000 đồng/bó.

Giá hoa tươi dịp 20/10 tại TP.HCM khá rẻ so với mọi năm. (Ảnh: Nguyễn Liến)

Theo chị Chi, mức giá này thấp hơn năm ngoái và rẻ hơn đáng kể so với dịp 8/3 năm nay khi giá hoa hồng thời điểm đó lên tới 500.000 - 600.000 đồng/bó.

Tuy nhiên, giá giảm không đồng nghĩa sức mua được cải thiện. Theo chị Chi, nguyên nhân khiến giá hoa năm nay ở mức thấp là nhu cầu chưa đạt kỳ vọng, khiến cả tiểu thương lẫn nhà vườn phải thận trọng trong việc nhập và tiêu thụ hàng.

“Có những lô hoa hồng ngoại giá rất rẻ, chỉ khoảng 160.000 đồng/bó 50 bông, nhưng tôi vẫn không dám lấy nhiều vì sợ bán không hết, hàng tồn sẽ bị lỗ. Ngay cả hoa hồng đỏ, khách cũng có thể không mua nhiều. Vì vậy, người bán phải tính toán mức giá phù hợp với khả năng chi tiêu của khách ”, chị Chi chia sẻ.

Hoa hồng Đà Lạt được bán tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, TP.HCM với giá 300.000 - 400.000 đồng/bó 30 - 50 bông dịp 20/10. (Ảnh: Nguyễn Liến)

Theo chị Chi, khách hàng hiện có xu hướng chọn những bó hoa vừa túi tiền. Các bó hoa cắm sẵn giá khoảng 300.000 - 500.000 đồng vẫn dễ bán hơn. Ngược lại, những bó hoa giá 700.000 - 800.000 đồng, thậm chí hơn 1 triệu đồng như một số thời điểm năm ngoái đang rất kén khách.

Tại các chợ hoa đầu mối, giá hoa tươi tuy tăng so với ngày thường nhưng giảm nhiều so với dịp 8/3. Ghi nhận tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (phường Vườn Lài), hoa hồng Đà Lạt được bán với giá 300.000 - 400.000 đồng/bó 30-50 bông, hoa hồng tỷ muội có giá 200.000 - 250.000 đồng/bó. Hoa ly được bán với giá 200.000 - 300.000 đồng/bó.

Hoa ly được bày bán tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ với giá 200.000 - 300.000 đồng/bó, tùy số cành và kích thước bông. (Ảnh: Nguyễn Liến)

Theo các tiểu thương, giá hoa dịp 20/10 năm nay biến động theo từng ngày trong bối cảnh thời tiết thất thường. Giá hoa cũng phụ thuộc vào từng đợt nhập hàng, nguồn cung và nhu cầu của khách nên giá bán có thể chênh lệch giữa các thời điểm và điểm kinh doanh.

Sức mua chưa đạt kỳ vọng khiến tiểu thương thận trọng khi nhập hoa, hạn chế nguy cơ tồn hàng sau dịp lễ. (Ảnh: Nguyễn Liến)

Giỏ trái cây, quà thiết thực được ưa chuộng

Trong khi hoa tươi vắng khách thì nhiều món quà tặng khác lại được lựa chọn thay thế. Theo chị Lương Thúy Hà, nhân viên bán hoa tại cửa hàng Hoa Hải Đường trên phố Vọng, Hà Nội, khách năm nay có xu hướng mua giỏ trái cây thay cho hoa tươi để làm quà tặng 20/10.

Những giỏ quà trái cây có giá khoảng 200.000 - 500.000 đồng, được sắp xếp đẹp mắt, kết hợp nhiều loại trái cây và trang trí phù hợp với dịp lễ. So với hoa tươi, giỏ trái cây có thể sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày, vì vậy được một số khách hàng coi như một món quà thiết thực.

Trong khi đó tại TP.HCM, các hệ thống bán lẻ hiện đại đã triển khai nhiều chương trình đón sức mua dịp 20/10. Danh mục quà tặng được mở rộng từ hoa tươi, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân đến bánh kẹo và thực phẩm, đi kèm các chương trình giảm giá nhằm đáp ứng nhiều mức chi tiêu.

Tại một cửa hàng trong trung tâm thương mại Gigamall trên đường Phạm Văn Đồng, các sản phẩm công nghệ được thiết kế theo hướng thời trang, đóng sẵn hộp quà để khách có thể mua và tặng ngay. Đáng chú ý, thay vì tập trung vào những thiết bị có gam màu tối, kiểu dáng thiên về kỹ thuật thì sản phẩm hướng đến phong cách sang trọng, tinh tế, phù hợp với nhóm khách hàng nữ.

Các sản phẩm công nghệ được thiết kế bắt mắt, đóng hộp sẵn để khách hàng thuận tiện lựa chọn làm quà tặng phái đẹp. (Ảnh: Nguyễn Liến)

Điểm nhấn là các hộp quà công nghệ kết hợp nhiều sản phẩm như củ sạc, sạc dự phòng, loa, cáp và thú bông. Bên cạnh các bộ quà, những sản phẩm riêng lẻ như tai nghe, loa, bàn phím hay sạc dự phòng cũng được đóng hộp theo thiết kế riêng, giúp người mua có thêm lựa chọn.

Theo giới thiệu của cửa hàng, khách có thể chọn một sản phẩm nhỏ, phù hợp ngân sách mà vẫn có hộp quà chỉn chu, không cần mua thêm giấy gói hoặc hộp đựng. Các sản phẩm được áp dụng ưu đãi đến 20% nhân dịp 20/10 thu hút khá đông khách hàng đến mua sắm.

Các hệ thống siêu thị cũng tăng cường khuyến mại đối với nhóm hàng chăm sóc cá nhân và làm đẹp, vốn có tính ứng dụng cao trong đời sống hằng ngày.

Tại MM Mega Market, từ ngày 15/10 đến 28/10, nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân được áp dụng ưu đãi, trong đó có dầu gội L’Oréal Elseve, sữa tắm Lifebuoy, Lux, St.Ives và các thương hiệu khác. Theo chương trình được giới thiệu, mức ưu đãi lên đến 38%, kèm nhiều quà tặng.

Những giỏ hoa nhỏ, sản phẩm chăm sóc cá nhân được các hệ thống siêu thị giảm giá dịp 20/10, thu hút người tiêu dùng tìm mua quà tặng thiết thực.

Bên cạnh đó, hệ thống triển khai các chương trình giảm giá, nhân đôi hoặc nhân năm điểm MCARD và ưu đãi mua 2 tính tiền 1 đối với một số sản phẩm thuộc nhóm chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp.

Tại Co.opmart, chương trình “Tháng của nàng - Tặng ngàn ưu đãi” mang đến nhiều sản phẩm quà tặng với giá khoảng 85.000-240.000 đồng/hộp. Mức giá này mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng có nhu cầu mua quà biếu tặng trong nhiều phân khúc ngân sách.

Việc các hệ thống bán lẻ mở rộng danh mục sản phẩm, kết hợp khuyến mãi và đa dạng mức giá giúp người mua có thêm phương án lựa chọn thay vì chỉ tập trung vào hoa tươi hoặc những món quà có giá trị cao.