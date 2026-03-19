Giá xăng, dầu đồng loạt tăng, cao nhất là dầu hỏa tăng 7.994 đồng/lít

(VTC News) -

Trên cơ sở diễn biến giá xăng dầu thành phẩm thế giới và cơ chế điều hành giá theo quy định, tại kỳ điều hành ngày 19/3, liên bộ Công Thương – Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu từ 23h cùng ngày, đồng thời tiếp tục sử dụng Quỹ Bình ổn giá nhằm góp phần ổn định thị trường.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 3.673 đồng/lít, không cao hơn 30.177 đồng/lít, giá xăng RON95 tăng 4.115 đồng/lít, không cao hơn 33.690 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 5.395 đồng/lít, không cao hơn 37.420 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 7.994 đồng/lít, không cao hơn 38.926 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 2.528 đồng/kg, không cao hơn 25.189 đồng/kg.

Tại văn bản hỏa tốc số 1825/BCT-TTTN ngày 19/3/2026 về điều hành kinh doanh xăng dầu gửi các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức từ 3.000 – 4.000 đồng mỗi lít (kg), tùy từng mặt hàng. Quyết định này được đưa ra trên cơ sở diễn biến giá xăng dầu thành phẩm thế giới thời gian gần đây và nguyên tắc điều hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Trong đó, mức chi đối với xăng sinh học và xăng không chì là 3.000 đồng/lít; dầu điêzen 4.000 đồng/lít; dầu hỏa 4.000 đồng/lít và dầu madút 3.000 đồng/kg.

Giá xăng dầu được điều chỉnh tăng mạnh. (Ảnh: Minh Đức)

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về bảo đảm nguồn cung xăng dầu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát hiện.

Trước đó, tại kỳ điều hành tối 14/3, giá xăng dầu giữ nguyên mức của kỳ trước. Giá xăng RON95 là 25.570 đồng/lít; giá xăng E10 là 24.060 đồng/lít; giá xăng E5 RON92 là 22.500 đồng/lít; giá dầu diesel 0.05S là 27.020 đồng/lít; giá dầu hỏa là 26.930 đồng/lít; giá dầu mazut kỳ này là 18.660 đồng/kg.

Để ổn định thị trường xăng dầu, tránh tác động đến kinh tế xã hội, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, đối với xăng sinh học là 4.000 đồng/lít; xăng không chì 4.000 đồng/lít; dầu diesel 5.000 đồng/lít; dầu hỏa 4.000 đồng/lít; dầu mazut 4.000 đồng/kg.