Thủ tướng yêu cầu hoàn thành việc kiện toàn nhân sự chủ chốt tại ACV trước 7/5

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 229 kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Dự án).

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, sáng 4/5. (Ảnh: VGP)

Thông báo nêu rõ, việc hoàn thành và đưa Dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng; tuyệt đối không được để đình trệ, chậm tiến độ gây lãng phí nguồn lực xã hội; ảnh hưởng tới uy tín của quốc gia, nhà nước; niềm tin của người dân và doanh nghiệp.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các chủ thể tham gia Dự án tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa tháo gỡ mọi khó khăn, điểm nghẽn, khẩn trương triển khai ngay các nhiệm vụ theo thẩm quyền bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

"Bộ Tài chính khẩn trương cho chủ trương về việc kiện toàn nhân sự chủ chốt tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) theo quy định để tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo thực hiện Dự án, hoàn thành dứt điểm trước ngày 7/5; trước mắt làm thủ tục giao quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty theo phương án nhân sự của Bộ Tài chính", Thủ tướng kết luận.

Bộ Tài chính cần chỉ đạo Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh toán đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn ACV tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác thanh toán, tài chính của Dự án.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có liên quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh giá nguyên, vật liệu xây dựng nếu trong hợp đồng có quy định.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến vật liệu xây dựng phối hợp chặt chẽ với UBND TP Đồng Nai và các tỉnh, thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nguồn cung cấp và giá vật liệu xây dựng của Dự án, bảo đảm đủ vật liệu phục vụ triển khai Dự án.

Bộ Xây dựng còn có nhiệm vụ kịp thời tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình của Dự án khi đủ điều kiện; thường xuyên theo dõi tổng hợp, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai Dự án, bảo đảm xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật; đồng thời, có ý kiến hỗ trợ ACV trong việc thanh toán khối lượng đã thực hiện theo thực tế.

"Sớm có ý kiến về nhân sự chủ chốt của ACV theo đề nghị của Bộ Tài chính, làm cơ sở để Bộ Tài chính chấp thuận chủ trương kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt tại ACV theo quy định trước ngày 7/5", thông báo kết luận nêu.

Thủ tướng lưu ý, trên cơ sở chủ trương của Bộ Tài chính về việc kiện toàn bộ máy nhân sự, ACV khẩn trương triển khai các thủ tục liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của đơn vị theo quy định, bảo đảm hoàn thành nhanh nhất, sớm nhất theo Điều lệ của Tổng công ty.

Căn cứ kết quả làm việc với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), ACV cần rà soát hồ sơ khối lượng nghiệm thu đã hoàn thành của từng nhà thầu đến nay để thanh toán cho nhà thầu theo quy định; trường hợp vẫn còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, tiếp tục làm việc trực tiếp với C03 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Thủ tướng yêu cầu ACV chỉ đạo các nhà thầu có giải pháp tăng cường nhân lực, thiết bị tập trung thi công bảo đảm tiến độ theo hợp đồng; đề nghị UBND TP.HCM và Đồng Nai ưu tiên hỗ trợ nguồn vật liệu, nhân lực cho Dự án để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Các nhiệm vụ khác có liên quan, Bộ Tài chính, ACV đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán ngay các gói thầu, hạng mục công việc đã thực hiện của Dự án để hỗ trợ các chủ đầu tư, nhà thầu chủ động phòng ngừa, có giải pháp xử lý các sai sót trong quá trình triển khai thực hiện.

UBND TP.HCM, Đồng Nai chỉ đạo ưu tiên bố trí nguồn vật liệu, hỗ trợ nhân lực cho Dự án để đẩy nhanh tiến độ triển khai.