Tạm giữ mẹ và người tình bạo hành bé 2 tuổi ở TP.HCM

Tối 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin phối hợp Công an xã Hoà Hiệp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (sinh năm 1993, hiện ngụ xã Hòa Hiệp) và Danh Chơn (sinh năm 1996, hiện ngụ xã Hòa Hiệp) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

2 kẻ bạo hành con nhỏ tại cơ quan điều tra.

Danh Chơn và Thanh Trúc được xác định là người có hành vi bạo hành bé trai 2 tuổi gây đa chấn thương gây xôn xao dư luận.

Trước đó, chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp. Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé N.G.K (sinh năm 2024, con ruột Nguyễn Thị Thanh Trúc) được phát hiện trong tình trạng nguy kịch: toàn thân có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm.

Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục điều trị.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hòa Hiệp xác minh, làm rõ vụ việc.

Bước đầu cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn chung sống như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé. Chỉ trong ngày 2/5, cháu bé đã bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Điều đang nói, dù phát hiện nạn nhân chảy máu, hai kẻ này vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời.

Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy cháu K bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay và nhiều tổn thương khác trên cơ thể. Tình trạng này cho thấy dấu hiệu bị bạo hành kéo dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu bé. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng cho biết, cháu K. đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn đang trong tình trạng tổn thương nặng, cần tiếp tục theo dõi và điều trị. Kết quả thăm khám xác định cháu bị đa chấn thương, dập lách, gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy xương cẳng tay trái, thiếu máu não và rối loạn đông máu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.