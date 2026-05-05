Tình trạng sức khỏe bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành

Đại diện Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết, trường hợp bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành đang được điều trị, chăm sóc tích cực tại bệnh viện.

Bệnh nhi bị đa chấn thương, trong đó có dập lách, tổn thương gan, đứt tụy và ảnh hưởng đến thận. Ngoài ra, bé còn có dấu hiệu gãy xương cẳng tay trái, thiếu máu mạn tính và rối loạn đông máu, khiến việc điều trị trở nên phức tạp.

Bệnh nhi qua cơn nguy kịch sau thời gian cấp cứu tích cực, song tình trạng vẫn nặng và cần tiếp tục điều trị, theo dõi sát tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo từ người dân về việc cháu N.G.K (2 tuổi) nghi bị bạo hành, trên cơ thể có nhiều thương tích nặng. Qua xác minh ban đầu, người bị nghi gây ra hành vi là mẹ ruột của cháu, bà N.T.T.T (33 tuổi, trú phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM ghi nhận vụ việc. Cháu K được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Theo cơ quan công an, bà T cùng người tình là D.C (30 tuổi, trú tỉnh An Giang) đến thuê trọ tại ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp và sinh sống cùng cháu K - con riêng của bà T. Diễn biến vụ việc cho thấy vào khoảng 9h sáng 2/5, khi gọi K dậy ăn nhưng cháu khóc, C đã dùng cây tre đánh vào chân cháu. Đến khoảng 14h cùng ngày, khi thấy bà T tiếp tục dùng cây tre đánh vào lưng và đầu cháu, C cũng tham gia đánh vào người cháu bé.

Sau khi phát hiện K bị chảy máu vùng đầu, cả hai đi mượn tiền để đưa bé đi bệnh viện. Tuy nhiên, sự việc bị một người hàng xóm phát hiện và trình báo cơ quan công an địa phương.

Cơ quan chức năng đang lấy lời khai của bà T và D.C, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.