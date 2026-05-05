Hải Phòng phân luồng giao thông loạt tuyến phố phục vụ Lễ hội Hoa phượng Đỏ 2026

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng năm 2026 và Kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hải Phòng thông báo tổ chức phân luồng giao thông tạm thời từ 17h00 đến 18h30 ngày 6, 7, 9/5 (thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy).

Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 dự kiến diễn ra từ 20h00 ngày 8/5 (thứ Sáu) tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố Hải Phòng. (Ảnh minh hoạ)

Cấm người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường hướng về hướng trung tâm Nhà hát thành phố, gồm:

Phố Hoàng Văn Thụ (đoạn từ ngã 4 Hoàng Văn Thụ - Trần Quang Khải đến Ngã 4 Cầu Đất)

Phố Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Ngã 4 Đinh Tiên Hoàng - Trần Quang Khải đến ngã 3 Đinh Tiên Hoàng - Trần Phú)

Phố Trần Hưng Đạo (đoạn từ ngã 4 Trần Hung Đạo - Lê Đại Hành đến ngã 4 Trần Hưng Đạo - Đinh Tiên Hoàng)

Phố Trần Phú (đoạn từ ngã 4 Nguyễn Đức Cảnh - Cầu Đất đến ngã 4 Trần Phú - Nguyễn Khuyến)

Phố Quang Trung (đoạn từ ngã 4 Quang Trung - Hoàng Văn Thụ đến ngã 3 - đường sau Nhà triển lãm)

Phố Nguyễn Đức Cảnh (đoạn từ ngã 3 giao với đưòng sau Nhà triển lãm)

Phố Lê Đại Hành (đoạn từ ngã 3 Lê Đại Hành - Phan Chu Trinh đến ngã 4 Lê Đại Hành - Trần Hưng Đạo)

Phố Cầu Đất (đoạn từ ngã 4 Cầu Đất - Hai Bà Trưng đến ngã 4 cầu Đất - Nguyễn Đức Cảnh)

Phố Mê Linh (đoạn từ ngã 3 Mê Linh - Quang Trung đến ngã 4 Mê Linh - Nguyễn Đức Cảnh)

Phố Nguyễn Khuyến (đoạn từ ngã 4 Nguyễn Khuyến - Trần Phú đến ngã 3 Nguyễn Khuyến - Trần Nhật Duật)

Cấm phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Quang Trung đoạn từ ngã 3 Trần Hưng Đạo - Lê Đại Hành đến ngã 3 Quang Trung - Mê Linh

Khi thực hiện phương án phân luồng, điều tiết giao thông, Nhân dân có thể đỗ tại các vị trí như sau:

Đường Hoàng Văn Thụ (từ cánh gà bên phải Nhà hát thành phố đến nút giao đường Trần Quang Khải)

Đường Đinh Tiên Hoàng (từ cánh gà bên trái Nhà hát thành phố đến nút giao đường Trần Quang Khải)

Đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ ngã tư Điện Biên Phủ - Trần Hưng Đạo đến ngã ba Hoàng Diệu - Trần Hưng Đạo)

Đường Trần Phú (đoạn từ ngã tư Điện Biên Phủ - Trần Phủ đến ngã ba Lê Thánh Tông - Trần Phú)

Trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ Đội biên phòng cũ, số 27 Lương Khánh Thiện

Trường THPT Ngô Quyền, số 02 Mê Linh

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng, số 33 Nguyễn Đức Cảnh

Công viên thể thao Hồ Sen, số 10 Hồ Sen

Ngoài các vị trí trên, xe máy có thể đỗ trên vỉa hè khu vực vườn hoa Tố Hữu, vườn hoa Kim Đồng theo hướng dẫn của UBND phường Hồng Bàng, Ngô Quyền, Gia Viên.

Căn cứ tình hình trật tự, an toàn giao thông thực tế, thời gian cấm, hạn chế phương tiện giao thông có thể bắt đầu sớm hơn và kéo dài hơn so với thời gian nêu trên.

Trong thời gian phân luồng giao thông tạm thời, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hải Phòng đề nghị các tài xế chủ động lộ trình di chuyển, chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn của các lực lượng điều tiết giao thông.

Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 dự kiến diễn ra từ 20h00 ngày 8/5 (thứ Sáu) tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố Hải Phòng (Khu đô thị Bắc sông Cấm, phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Chương trình gồm: Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026; Trao danh hiệu Đại sứ Du lịch Hải Phòng và công nhận Điểm du lịch (dự kiến) và Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng”.