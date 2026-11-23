(VTC News) -

Vàng nhẫn tròn 9999 là sản phẩm được chế tác từ vàng có hàm lượng tinh khiết 99,99%, trong đó tỷ lệ kim loại khác chỉ chiếm khoảng 0,01%. Loại nhẫn này thường có thiết kế trơn, dạng vòng tròn khép kín, không đính đá hay trang trí cầu kỳ. Nhờ kiểu dáng đơn giản, sản phẩm chủ yếu được lựa chọn để mua bán, cất giữ và tích lũy tài sản.

Với hàm lượng vàng nguyên chất cao, vàng nhẫn 9999 có sắc vàng đậm đặc trưng. Dù vậy, đặc tính mềm của vàng ta khiến sản phẩm dễ xuất hiện vết xước, móp méo hoặc mất hình dạng ban đầu khi va đập mạnh hay chịu lực tác động lớn.

Giá vàng nhẫn 9999 Doji hôm nay 23/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 9h30 sáng nay (23/11/2026), giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji giao dịch ở mức 12,98 - 13,48 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 180.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với kết phiên cuối tuần trước.

Giá vàng miếng SJC tại Doji niêm yết ở mức 13,00 - 13,5 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 150.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với kết phiên cuối tuần trước.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bên cạnh vàng 9999, Doji còn cung cấp nhiều loại vàng khác, đáp ứng nhu cầu của đa dạng khách hàng.

Bảng giá vàng tại Doji cập nhật lúc 9h30 ngày 23/11/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 13.000.000 13.500.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 12.980.000 13.480.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 11.900.000 12.100.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 999 11.850.000 12.050.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 12.300.000 12.700.000 đồng/chỉ Nữ trang 999 12.250.000 12.650.000 đồng/chỉ Nữ trang 99 12.070.000 12.500.000 đồng/chỉ Giá nguyên liệu 18k 8.769.000 - đồng/chỉ Giá nguyên liệu 14k 6.695.000 - đồng/chỉ Giá nguyên liệu 10k 4.527.000 - đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật lúc 9h30 ngày 23/11/2026

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị





Doji

Vàng miếng SJC 13.000.000 13.500.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 12.980.000 13.480.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 11.900.000 12.100.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 12.300.000 12.700.000 đồng/chỉ SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.000.000 13.500.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.000.000 13.502.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 12.880.000 13.480.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 12.880.000 13.490.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 12.780.000 13.380.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.000.000 13.500.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 12.700.000 13.250.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 12.700.000 13.250.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 12.500.000 13.050.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 12.950.000 13.450.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 12.950.000 13.450.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 12.950.000 13.450.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 12.850.000 13.350.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Kim Gia Bảo 24K 12.980.000 13.480.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 12.930.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 12.880.000 13.380.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 13.000.000 13.500.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 12.950.000 13.500.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 12.950.000 13.350.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 12.950.000 13.350.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 12.750.000 13.250.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.