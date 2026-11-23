Vàng nhẫn tròn 9999 là sản phẩm được chế tác từ vàng có hàm lượng tinh khiết 99,99%, trong đó tỷ lệ kim loại khác chỉ chiếm khoảng 0,01%. Loại nhẫn này thường có thiết kế trơn, dạng vòng tròn khép kín, không đính đá hay trang trí cầu kỳ. Nhờ kiểu dáng đơn giản, sản phẩm chủ yếu được lựa chọn để mua bán, cất giữ và tích lũy tài sản.
Với hàm lượng vàng nguyên chất cao, vàng nhẫn 9999 có sắc vàng đậm đặc trưng. Dù vậy, đặc tính mềm của vàng ta khiến sản phẩm dễ xuất hiện vết xước, móp méo hoặc mất hình dạng ban đầu khi va đập mạnh hay chịu lực tác động lớn.
Giá vàng nhẫn 9999 Doji hôm nay 23/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 9h30 sáng nay (23/11/2026), giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji giao dịch ở mức 12,98 - 13,48 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 180.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với kết phiên cuối tuần trước.
Giá vàng miếng SJC tại Doji niêm yết ở mức 13,00 - 13,5 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 150.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với kết phiên cuối tuần trước.
Bên cạnh vàng 9999, Doji còn cung cấp nhiều loại vàng khác, đáp ứng nhu cầu của đa dạng khách hàng.
Bảng giá vàng tại Doji cập nhật lúc 9h30 ngày 23/11/2026
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Vàng miếng SJC
|13.000.000
|13.500.000
|đồng/chỉ
|Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|12.980.000
|13.480.000
|đồng/chỉ
|Vàng nguyên liệu 9999
|11.900.000
|12.100.000
|đồng/chỉ
|Vàng nguyên liệu 999
|11.850.000
|12.050.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 9999
|12.300.000
|12.700.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 999
|12.250.000
|12.650.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 99
|12.070.000
|12.500.000
|đồng/chỉ
|Giá nguyên liệu 18k
|8.769.000
|-
|đồng/chỉ
|Giá nguyên liệu 14k
|6.695.000
|-
|đồng/chỉ
|Giá nguyên liệu 10k
|4.527.000
|-
|đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật lúc 9h30 ngày 23/11/2026
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Doji
Vàng miếng SJC
13.000.000
13.500.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
12.980.000
13.480.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 9999
11.900.000
12.100.000
đồng/chỉ
Nữ trang 9999
12.300.000
12.700.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
13.000.000
13.500.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
13.000.000
13.502.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
12.880.000
13.480.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
12.880.000
13.490.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
12.780.000
13.380.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
13.000.000
13.500.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
12.700.000
13.250.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
12.700.000
13.250.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
12.500.000
13.050.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
12.950.000
13.450.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
12.950.000
13.450.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
12.950.000
13.450.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
12.850.000
13.350.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Kim Gia Bảo 24K
12.980.000
13.480.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
12.930.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
12.880.000
13.380.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
13.000.000
13.500.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
12.950.000
13.500.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
12.950.000
13.350.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
12.950.000
13.350.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
12.750.000
13.250.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
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