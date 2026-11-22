(VTC News) -

Giá vàng thế giới hồi phục nhẹ nhưng trải qua 1 tuần giảm mạnh do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt ngày càng gia tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt và đồng USD mạnh lên, lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn.

Trong khi đó, làn sóng bán tháo cổ phiếu ngày càng lan rộng, dẫn đầu bởi nhóm cổ phiếu công nghệ, đã kích hoạt hoạt động thanh lý trên diện rộng, đẩy kim loại quý này xuống mức thấp nhất trong hơn một năm qua.

Dữ liệu kinh tế Mỹ công bố sáng thứ Năm cho thấy tình hình thị trường lao động có phần xấu đi và hoạt động sản xuất khu vực giảm mạnh.

Giá vàng đứng ở ngưỡng thấp. (Ảnh: Minh Đức).

Tâm lý thị trường vẫn nghiêng mạnh về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất thêm một lần nữa tại cuộc họp ngày 8-9/12, sau khi biên bản cuộc họp chính sách ngày 27-28/10 của ngân hàng trung ương được công bố hôm thứ Tư.

Gần như tất cả các nhà hoạch định chính sách đều dự đoán rằng việc thắt chặt hơn nữa có thể là cần thiết trong những tháng tới, trong khi một số quan chức nêu khả năng tăng lãi suất mạnh hơn nếu lạm phát vẫn ở mức cao. Đánh giá hợp đồng tương lai mới nhất cho thấy xác suất tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 12 là khoảng 90%, và xác suất tăng 50 điểm cơ bản là 10%.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 22/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 127,3 - 133,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.537 USD/ounce, tăng 13 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Diễn biến giá vàng 1 tháng qua. (Ảnh: Phú Quý).

Theo khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, giới đầu tư Phố Wall vẫn chìm sâu trong bi quan sau khi giá vàng lao dốc về ngưỡng 3.500 USD/ounce.

Trong số 15 chuyên gia tham gia cuộc khảo sát này, có đến 9 người (chiếm 60% tổng số người tham gia khảo sát) cho rằng kim loại quý này sẽ tiếp tục suy giảm; 4 chuyên gia (chiếm 27%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; chỉ có 2 chuyên gia (chiếm 13%) chưa đưa ra nhận định rõ ràng về xu hướng của vàng hoặc dự báo giá sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã có 207 lượt bình chọn. Trong đó, 95 nhà đầu tư cá nhân (chiếm 46%) nhận định kim loại quý này sẽ tiếp tục mất giá; 74 người khác (tương đương 36%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 38 người còn lại (tương đương 18%), dự báo giá vàng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy hoặc nhận định rằng xác suất tăng và giảm giá vàng hiện đang cân bằng.