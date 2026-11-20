(VTC News) -

Vàng 9999 là loại vàng có hàm lượng tinh khiết gần như tuyệt đối, đạt 99,99% và chỉ chứa khoảng 0,01% tạp chất.

Về mặt vật lý, vàng 9999 có màu vàng ánh kim đậm đặc trưng, bề mặt sáng bóng tự nhiên và không bị oxy hóa theo thời gian. Do có độ tinh khiết cao, vàng 9999 khá mềm, dẻo, dễ uốn cong cũng như móp méo nếu chịu lực tác động.

Trên thị trường, vàng 9999 chủ yếu được chế tác dưới dạng vàng thỏi, vàng miếng hoặc nhẫn trơn.

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 20/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 7h sáng 20/11/2026, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn niêm yết ở mức 13,32 - 13,62 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 13,20 - 13,60 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa)

Bảng giá vàng tại SJC cập nhật lúc 7h ngày 20/11/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.320.000 13.620.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.320.000 13.622.000 đồng/chỉ Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 13.320.000 13.623.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.200.000 13.600.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 13.200.000 13.610.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.100.000 13.500.000 đồng/chỉ Nữ trang 99% 12.666.300 13.366.300 đồng/chỉ Nữ trang 75% 9.161.000 10.141.000 đồng/chỉ Nữ trang 68% 8.215.900 9.195.900 đồng/chỉ Nữ trang 61% 7.270.800 8.250.800 đồng/chỉ Nữ trang 58,3% 6.906.300 7.886.300 đồng/chỉ Nữ trang 41,7% 4.665.100 5.645.100 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 hôm nay tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật lúc 7h ngày 20/11/2026

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị





Doji

Vàng miếng SJC 13.320.000 13.620.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.200.000 13.600.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 12.250.000 12.450.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 12.750.000 13.150.000 đồng/chỉ SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.320.000 13.620.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.320.000 13.622.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.200.000 13.600.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 13.200.000 13.610.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.100.000 13.500.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.320.000 13.620.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 12.920.000 13.340.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 12.920.000 13.340.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 12.746.000 13.325.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.180.000 13.580.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.180.000 13.580.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 13.180.000 13.580.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 12.980.000 13.480.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Kim Gia Bảo 24K 13.180.000 13.580.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 13.080.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 12.980.000 13.480.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 13.320.000 13.620.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 13.250.000 13.620.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.250.000 13.550.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.250.000 13.550.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.000.000 13.450.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.