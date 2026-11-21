(VTC News) -

Vàng nhẫn tròn 9999 là loại nhẫn được đúc từ vàng nguyên chất với độ tinh khiết lên tới 99,99% (tỷ lệ tạp chất chỉ chiếm 0,01%). Sản phẩm được chế tác theo dạng nhẫn trơn hình tròn, không gắn đá quý hay họa tiết cầu kỳ, chủ yếu phục vụ mục đích tích lũy tài sản.

Nhờ độ tinh khiết cao, vàng nhẫn tròn 9999 sở hữu màu vàng đậm đặc trưng. Tuy nhiên, vì vàng ta khá mềm nên nhẫn dễ bị trầy xước hoặc biến dạng nếu chịu tác động mạnh.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Doji hôm nay 21/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát lúc 9h ngày 21/11/2026, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji được niêm yết ở mức 12,8 - 13,3 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 130.000 đồng/chỉ ở chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với kết phiên hôm qua.

Vàng nhẫn tròn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bên cạnh vàng nhẫn, Tập đoàn Doji còn cung cấp nhiều loại vàng khác, đáp ứng nhu cầu của đa dạng khách hàng.

Bảng giá vàng tại Doji cập nhật lúc 9h ngày 21/11/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 12.850.000 13.350.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 12.800.000 13.300.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 11.750.000 11.950.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 999 11.700.000 11.900.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 12.150.000 12.550.000 đồng/chỉ Nữ trang 999 12.100.000 12.500.000 đồng/chỉ Nữ trang 99 11.920.000 12.350.000 đồng/chỉ Giá nguyên liệu 18k 8.658.000 - đồng/chỉ Giá nguyên liệu 14k 6.611.000 - đồng/chỉ Giá nguyên liệu 10k 4.469.000 - đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật lúc 9h ngày 21/11/2026

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị





Doji

Vàng miếng SJC 12.850.000 13.350.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 12.800.000 13.300.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 11.750.000 11.950.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 12.150.000 12.550.000 đồng/chỉ SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 12.850.000 13.350.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 12.850.000 13.352.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 12.730.000 13.330.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 12.730.000 13.340.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 12.630.000 13.230.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 12.850.000 13.350.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 12.600.000 13.150.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 12.600.000 13.150.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 12.350.000 12.900.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 12.830.000 13.330.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 12.830.000 13.330.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 12.830.000 13.330.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 12.730.000 13.230.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Kim Gia Bảo 24K 12.830.000 13.330.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 12.780.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 12.730.000 13.230.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 12.850.000 13.350.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 12.800.000 13.350.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 12.800.000 13.200.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 12.800.000 13.200.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 12.600.000 13.100.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.