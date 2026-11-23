(VTC News) -

Giá vàng thế giới tăng nhẹ nhưng vẫn đứng ở ngưỡng thấp do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt ngày càng gia tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt và đồng USD mạnh lên, lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn.

Trong khi đó, làn sóng bán tháo cổ phiếu lan rộng, dẫn đầu bởi nhóm cổ phiếu công nghệ, đã kích hoạt hoạt động thanh lý trên diện rộng, đẩy kim loại quý này xuống mức thấp nhất trong hơn 1 năm qua.

Dữ liệu kinh tế Mỹ công bố sáng thứ Năm cho thấy tình hình thị trường lao động có phần xấu đi và hoạt động sản xuất khu vực giảm mạnh.

Tâm lý thị trường vẫn nghiêng mạnh về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất thêm một lần nữa tại cuộc họp ngày 8-9/12, sau khi biên bản cuộc họp chính sách ngày 27-28/10 của ngân hàng trung ương được công bố hôm thứ Tư.

Gần như tất cả các nhà hoạch định chính sách đều dự đoán rằng việc thắt chặt hơn nữa có thể là cần thiết trong những tháng tới, trong khi một số quan chức nêu khả năng tăng lãi suất mạnh hơn nếu lạm phát vẫn ở mức cao. Đánh giá hợp đồng tương lai mới nhất cho thấy xác suất tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 12 là khoảng 90% và xác suất tăng 50 điểm cơ bản là 10%.

Giá vàng hôm nay hồi phục nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Tuần này, thị trường sẽ theo dõi các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), niềm tin người tiêu dùng, GDP và đơn xin trợ cấp thất nghiệp, để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Fed và xu hướng giá vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 23/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 127,3 - 133,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.561 USD/ounce, tăng 24 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Tuần qua, giá vàng trong nước liên tục lao dốc. (Biểu đồ: Phú Quý).

Các chuyên gia nhận định nếu giá vàng phá vỡ ngưỡng 3.500 USD/ounce, kim loại quý có thể tiếp tục giảm về vùng 3.430 - 3.450 USD/ounce. Kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt đang làm suy yếu vai trò phòng ngừa lạm phát của vàng. Vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo nằm trong khoảng 3.200 - 3.400 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, một số nhận định cho rằng vàng đã bị bán quá mức và có khả năng phục hồi trong tuần tới nếu kỳ vọng lãi suất ổn định.

Các chuyên gia CPM Group khuyến nghị nhà đầu tư tạm thời đứng ngoài thị trường, chờ tín hiệu rõ ràng hơn về xu hướng giá. Theo nhóm chuyên gia này, giá vàng có thể dao động trong khoảng 3.560 - 4.000 USD/ounce trong giai đoạn từ ngày 18/11 đến 2/12.