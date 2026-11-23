(VTC News) -

Vàng 9999 (hay còn gọi là vàng 24K, vàng ta, vàng ròng) có hàm lượng vàng nguyên chất gần như tuyệt đối, đạt tới 99,99% và chỉ chứa khoảng 0,01% tạp chất.

Do độ tinh khiết tối đa, vàng 9999 có màu vàng ánh kim đậm đặc trưng, bề mặt sáng bóng tự nhiên và không bị oxy hóa, mất màu theo thời gian. Bên cạnh đó, vàng 9999 khá mềm và dẻo, dễ bị móp méo nếu chịu lực tác động.

Cũng do độ mềm này, vàng 9999 hiếm khi được sử dụng để đính đá hay chế tác thành các loại trang sức cầu kỳ. Thay vào đó, vàng 9999 chủ yếu được đúc thành dạng thỏi, vàng miếng hoặc nhẫn trơn.

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 23/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h sáng 23/11/2026, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn niêm yết ở mức 12,85 - 13,35 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), ổn định so với kết phiên cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 12,73 - 13,33 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), chưa đổi so với kết phiên cuối tuần trước.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại SJC cập nhật lúc 7h ngày 23/11/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 12.850.000 13.350.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 12.850.000 13.352.000 đồng/chỉ Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 12.850.000 13.353.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 12.730.000 13.330.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 12.730.000 13.340.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 12.630.000 13.230.000 đồng/chỉ Nữ trang 99% 12.399.000 13.099.000 đồng/chỉ Nữ trang 75% 8.958.500 9.938.500 đồng/chỉ Nữ trang 68% 8.032.300 9.012.300 đồng/chỉ Nữ trang 61% 7.106.100 8.086.100 đồng/chỉ Nữ trang 58,3% 6.748.900 7.728.900 đồng/chỉ Nữ trang 41,7% 4.552.500 5.532.500 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 hôm nay tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật lúc 7h ngày 23/11/2026

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị





Doji

Vàng miếng SJC 12.850.000 13.350.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 12.800.000 13.300.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 11.750.000 11.950.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 12.150.000 12.550.000 đồng/chỉ SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 12.850.000 13.350.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 12.850.000 13.352.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 12.730.000 13.330.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 12.730.000 13.340.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 12.630.000 13.230.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 12.850.000 13.350.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 12.600.000 13.150.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 12.600.000 13.150.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 12.337.000 12.887.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 12.830.000 13.330.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 12.830.000 13.330.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 12.830.000 13.330.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 12.730.000 13.230.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Kim Gia Bảo 24K 12.830.000 13.330.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 12.780.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 12.730.000 13.230.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 12.850.000 13.350.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 12.800.000 13.350.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 12.800.000 13.200.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 12.800.000 13.200.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 12.600.000 13.100.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.