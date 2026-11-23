Vàng 9999 (hay còn gọi là vàng 24K, vàng ta, vàng ròng) có hàm lượng vàng nguyên chất gần như tuyệt đối, đạt tới 99,99% và chỉ chứa khoảng 0,01% tạp chất.
Do độ tinh khiết tối đa, vàng 9999 có màu vàng ánh kim đậm đặc trưng, bề mặt sáng bóng tự nhiên và không bị oxy hóa, mất màu theo thời gian. Bên cạnh đó, vàng 9999 khá mềm và dẻo, dễ bị móp méo nếu chịu lực tác động.
Cũng do độ mềm này, vàng 9999 hiếm khi được sử dụng để đính đá hay chế tác thành các loại trang sức cầu kỳ. Thay vào đó, vàng 9999 chủ yếu được đúc thành dạng thỏi, vàng miếng hoặc nhẫn trơn.
Giá vàng 9999 SJC hôm nay 23/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h sáng 23/11/2026, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn niêm yết ở mức 12,85 - 13,35 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), ổn định so với kết phiên cuối tuần trước.
Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 12,73 - 13,33 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), chưa đổi so với kết phiên cuối tuần trước.
Bảng giá vàng tại SJC cập nhật lúc 7h ngày 23/11/2026
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|12.850.000
|13.350.000
|đồng/chỉ
|Vàng SJC 5 chỉ
|12.850.000
|13.352.000
|đồng/chỉ
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|12.850.000
|13.353.000
|đồng/chỉ
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|12.730.000
|13.330.000
|đồng/chỉ
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|12.730.000
|13.340.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 99,99%
|12.630.000
|13.230.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 99%
|12.399.000
|13.099.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 75%
|8.958.500
|9.938.500
|đồng/chỉ
|Nữ trang 68%
|8.032.300
|9.012.300
|đồng/chỉ
|Nữ trang 61%
|7.106.100
|8.086.100
|đồng/chỉ
|Nữ trang 58,3%
|6.748.900
|7.728.900
|đồng/chỉ
|Nữ trang 41,7%
|4.552.500
|5.532.500
|đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 hôm nay tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật lúc 7h ngày 23/11/2026
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng SJC
12.850.000
13.350.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
12.800.000
13.300.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 9999
11.750.000
11.950.000
đồng/chỉ
Nữ trang 9999
12.150.000
12.550.000
đồng/chỉ
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
12.850.000
13.350.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
12.850.000
13.352.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
12.730.000
13.330.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
12.730.000
13.340.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
12.630.000
13.230.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
12.850.000
13.350.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
12.600.000
13.150.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
12.600.000
13.150.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
12.337.000
12.887.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
12.830.000
13.330.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
12.830.000
13.330.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
12.830.000
13.330.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
12.730.000
13.230.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Kim Gia Bảo 24K
12.830.000
13.330.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
12.780.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
12.730.000
13.230.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
12.850.000
13.350.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
12.800.000
13.350.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
12.800.000
13.200.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
12.800.000
13.200.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
12.600.000
13.100.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
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