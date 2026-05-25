Giá vàng miếng Bảo Tín Minh Châu hôm nay bao nhiêu?

Giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu thường biến động theo giá vàng thế giới và diễn biến thị trường trong nước. Mức giá mua vào – bán ra được doanh nghiệp cập nhật liên tục trong ngày nhằm phản ánh sát cung cầu thực tế.

Bảng giá vàng miếng Bảo Tín Minh Châu hôm nay được cập nhật lúc 10h20 ngày 25/5/2026

Loại vàng Hàm lượng Giá mua vào

(đồng/lượng) Giá bán ra

(đồng/lượng) Vàng miếng VRTL

Bảo Tín Minh Châu 999.9 (24k) 159.000.000 162.000.000 Vàng miếng SJC 999.9 (24k) 159.000.000 162.000.000

Bảng giá các loại vàng khác tại Bảo Tín Minh Châu được cập nhật lúc 10h20 ngày 25/5/2026

Loại vàng Hàm lượng Giá mua vào

(đồng/lượng) Giá bán ra

(đồng/lượng) Nhẫn tròn trơn

Bảo Tín Minh Châu 999.9 (24k) 159.000.000 162.000.000 Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 999.9 (24k) 159.000.000 162.000.000 Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 999.9 (24k) 159.000.000 161.000.000 Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9 99.9

(24k) 156.800.000 160.800.000 Vàng thương hiệu Doji, PNJ, Phú Quý 999.9 (24k) 158.500.000 Liên hệ Vàng thương hiệu khác 999.9 (24k) 149.500.000 Liên hệ Vàng nguyên liệu 999.9 (24k) 144.000.000 Liên hệ

Lưu ý, giá vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nay có thể thay đổi nhiều lần trong ngày. Vì vậy, người mua nên cập nhật thông tin thường xuyên để đưa ra quyết định phù hợp.

Các dòng sản phẩm chính tại Bảo Tín Minh Châu

Bảo Tín Minh Châu cung cấp đa dạng các sản phẩm chế tác từ vàng, bạc và đá quý phục vụ nhu cầu tích lũy, đầu tư, làm đẹp và quà biếu. Các dòng sản phẩm chính bao gồm:

Vàng tích lũy và đầu tư: Nổi bật nhất là Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long (999.9) và vàng miếng các loại.

Trang sức vàng: Trang sức cưới, nhẫn cầu hôn, và các mẫu trang sức gắn đá quý (Ruby, Sapphire, Topaz, Peridot...).

Quà tặng vàng: Quà mừng bản vị vàng dùng để biếu tặng dịp lễ, tết, sự kiện trọng đại.

Trang sức ngọc trai, ngọc cẩm thạch: Các thiết kế tinh xảo kết hợp ngọc tự nhiên.

Sản phẩm bạc: Phân phối chính thức các sản phẩm bạc.