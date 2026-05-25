Xuất bản ngày 25/05/2026 10:59 AM
Giá vàng miếng Bảo Tín Minh Châu hôm nay

Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu được nhiều khách hàng lựa chọn, vậy giá vàng miếng Bảo Tín Minh Châu hôm nay bao nhiêu?

Giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu thường biến động theo giá vàng thế giới và diễn biến thị trường trong nước. Mức giá mua vào – bán ra được doanh nghiệp cập nhật liên tục trong ngày nhằm phản ánh sát cung cầu thực tế.

Giá vàng miếng Bảo Tín Minh Châu được cập nhật liên tục trong ngày. (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu)

Bảng giá vàng miếng Bảo Tín Minh Châu hôm nay được cập nhật lúc 10h20 ngày 25/5/2026

Loại vàng

Hàm lượng

Giá mua vào
(đồng/lượng)

Giá bán ra
(đồng/lượng)

Vàng miếng VRTL
Bảo Tín Minh Châu

999.9

(24k)

159.000.000

162.000.000

Vàng miếng SJC

999.9

(24k)

159.000.000

162.000.000

Bảng giá các loại vàng khác tại Bảo Tín Minh Châu được cập nhật lúc 10h20 ngày 25/5/2026

Loại vàng

Hàm lượng

Giá mua vào
(đồng/lượng)

Giá bán ra
(đồng/lượng)

Nhẫn tròn trơn
Bảo Tín Minh Châu

999.9

(24k)

159.000.000

162.000.000

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

999.9

(24k)

159.000.000

162.000.000

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

999.9

(24k)

159.000.000

161.000.000

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9

99.9
(24k)

156.800.000

160.800.000

Vàng thương hiệu Doji, PNJ, Phú Quý

999.9

(24k)

158.500.000

Liên hệ

Vàng thương hiệu khác

999.9

(24k)

149.500.000

Liên hệ

Vàng nguyên liệu

999.9

(24k)

144.000.000

Liên hệ

Lưu ý, giá vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nay có thể thay đổi nhiều lần trong ngày. Vì vậy, người mua nên cập nhật thông tin thường xuyên để đưa ra quyết định phù hợp.

Các dòng sản phẩm chính tại Bảo Tín Minh Châu

Bảo Tín Minh Châu cung cấp đa dạng các sản phẩm chế tác từ vàng, bạc và đá quý phục vụ nhu cầu tích lũy, đầu tư, làm đẹp và quà biếu. Các dòng sản phẩm chính bao gồm:

Vàng tích lũy và đầu tư: Nổi bật nhất là Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long (999.9) và vàng miếng các loại.

Trang sức vàng: Trang sức cưới, nhẫn cầu hôn, và các mẫu trang sức gắn đá quý (Ruby, Sapphire, Topaz, Peridot...).

Quà tặng vàng: Quà mừng bản vị vàng dùng để biếu tặng dịp lễ, tết, sự kiện trọng đại.

Trang sức ngọc trai, ngọc cẩm thạch: Các thiết kế tinh xảo kết hợp ngọc tự nhiên.

Sản phẩm bạc: Phân phối chính thức các sản phẩm bạc.

