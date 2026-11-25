(VTC News) -

Giá vàng thế giới giảm do chịu áp lực từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có thể thắt chặt chính sách tiền tệ với khả năng tăng lãi suất vào tháng 12.

Các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý đến dữ liệu lạm phát của Mỹ. Đây là yếu tố có thể ảnh hưởng đến định hướng chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang đặt cược xác suất tăng 25 điểm cơ bản lên tới 95,1%. Phát biểu của Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams tiếp tục củng cố quan điểm thắt chặt tiền tệ. Ông cho rằng Fed còn nhiều việc phải làm để đưa lạm phát về mục tiêu 2%. Lạm phát được dự báo ở mức 3,5% vào cuối năm 2026 và chỉ trở lại mục tiêu trong năm 2028.

Đáng chú ý, vàng giảm ngay cả khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt. Điều này cho thấy áp lực từ kỳ vọng lãi suất và sự dịch chuyển dòng vốn đang lấn át các yếu tố thường hỗ trợ kim loại quý.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh. (Ảnh: Minh Đức).

Một yếu tố khác là sự phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) sau thông tin Nvidia tái bổ nhiệm Jensen Huang làm Chủ tịch kiêm CEO ngày 23/11. Diễn biến này góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư đối với nhóm tài sản rủi ro.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 25/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 130 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 128,8 - 134,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.556 USD/ounce, giảm 81 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Diễn biến giá vàng trong nước 1 năm qua. (Ảnh: Phú Quý).

Theo TD Securities, tốc độ bán tháo vàng đã chậm lại, nhưng thị trường vẫn mong manh khi các quỹ ETF vàng toàn cầu ghi nhận dòng vốn rút ra đáng kể. Ngân hàng này cho rằng diễn biến hiện tại chủ yếu phản ánh sự điều chỉnh vị thế đầu tư trước triển vọng lãi suất, chưa phải sự đầu hàng hoàn toàn của phe mua.

Về dài hạn, TD Securities vẫn nhìn thấy những động lực hỗ trợ vàng từ nguy cơ lạm phát đình trệ, chi phí vay tăng và những lo ngại về tình hình tài khóa.

Như vậy, dù đã phục hồi từ vùng đáy 14 tháng, giá vàng vẫn phải đối mặt với nhiều trở ngại. Trong ngắn hạn, diễn biến lãi suất Mỹ, dữ liệu PCE và dòng vốn vào các quỹ ETF vàng sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định liệu đà phục hồi có thể tiếp diễn hay chỉ là nhịp tăng kỹ thuật sau đợt bán tháo.