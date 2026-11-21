(VTC News) -

Giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc

Sáng 21/11, giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc do chịu áp lực bán mạnh, tiến sát vùng giá thấp nhất kể từ tháng 9/2025.

Giá vàng đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất trong khoảng 8 tháng qua. Dù căng thẳng tại khu vực eo biển Hormuz tái leo thang, diễn biến này vẫn chưa đủ sức hỗ trợ kim loại quý khi nhà đầu tư tiếp tục thu hẹp tỷ trọng nắm giữ hàng hóa.

Áp lực giảm giá còn đến từ đồng USD duy trì ở vùng cao và thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 12.

Giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc. (Ảnh minh họa: Reuters).

Nhiều chuyên gia nhận định hoạt động bán tháo và thanh lý các vị thế đầu tư đang diễn ra trên diện rộng. Kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất cùng nguy cơ lạm phát kéo dài có thể đẩy lợi suất trái phiếu và đồng USD đi lên, qua đó gia tăng sức ép lên giá vàng.

Hiện đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong 19 tháng. Điều này khiến vàng, mặt hàng được định giá bằng đồng bạc xanh, trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo các nhà phân tích, để giá vàng hình thành đáy bền vững, lợi suất trái phiếu cần đảo chiều giảm. Khi thị trường chưa có niềm tin rằng lãi suất đã đạt đỉnh, dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF vàng nhiều khả năng tiếp tục gây sức ép lên giá.

Trong thời gian tới, diễn biến lợi suất trái phiếu và hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định khả năng hình thành vùng đáy và tốc độ phục hồi của kim loại quý.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 21/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 129,2 - 134,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 128 - 134 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.524 USD/ounce, giảm 100 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Diễn biến giá vàng thế giới thời gian gần đây. (Nguồn: Goldprice).

Dự báo giá vàng

Theo các chuyên gia, kỳ vọng lãi suất tăng và sức mạnh của đồng USD là hai yếu tố chính kéo giá vàng đi xuống. Biên bản cuộc họp gần nhất cho thấy phần lớn quan chức Fed nhận định chính sách tiền tệ cần tiếp tục thắt chặt để kiểm soát lạm phát.

Diễn biến này càng bất lợi cho vàng khi chỉ số USD trong tuần đã tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 2/4/2025. Đồng bạc xanh mạnh khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Giá vàng cần sự hỗ trợ từ nhu cầu tiêu dùng và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương để phục hồi. Những lo ngại liên quan đến sự cố hệ thống máy tính và trí tuệ nhân tạo cũng có thể thúc đẩy dòng tiền quay lại các tài sản hữu hình như vàng.

Trong một bản ghi chú hôm thứ Năm, Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại FOREX.com, cảnh báo các nhà đầu tư rằng giá vàng có thể giảm xuống 3.500 USD/ounce do kỳ vọng về việc tăng lãi suất đẩy lợi suất trái phiếu lên cao và hỗ trợ đồng USD mạnh lên...

Goldman Sachs lần thứ hai trong chưa đầy một tháng hạ dự báo giá vàng cuối năm 2027, từ 4.800 USD xuống 4.650 USD/ounce.

Nguyên nhân chủ yếu là kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, với khả năng tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12/2026 và một lần nữa vào tháng 3/2027. Goldman Sachs cảnh báo lãi suất cao có thể khiến các quỹ ETF và quỹ đầu cơ giảm tỷ trọng nắm giữ vàng, tạo thêm áp lực lên giá trong 3-6 tháng tới.

Dù vậy, ngân hàng này vẫn đánh giá tích cực triển vọng dài hạn nhờ nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương, ước tính trung bình 60 tấn mỗi tháng, cùng kỳ vọng Fed có thể đảo chiều giảm lãi suất từ cuối năm 2027.