(VTC News) -

Giá vàng thế giới hồi phục mạnh vào phiên cuối tuần nhờ được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào khi giá giảm, nhu cầu vàng vật chất tại Trung Quốc cải thiện và đồng USD suy yếu trong một số thời điểm giao dịch. Tâm lý tích cực hơn trên thị trường chứng khoán toàn cầu cũng góp phần giảm áp lực bán tháo đối với kim loại quý.

Tuy nhiên, triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ vẫn là yếu tố gây sức ép đối với giá vàng. Các số liệu lạm phát cao hơn dự kiến củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Thị trường hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8 và 9/12 lên khoảng 96%.

Theo ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, đợt bán tháo mạnh vừa qua có dấu hiệu suy yếu khi các vị thế mua đầu cơ đã giảm đáng kể. Điều này có thể tạo điều kiện cho hoạt động mua bù bán khống, thúc đẩy giá vàng phục hồi trong ngắn hạn. Dù vậy, ông Hansen lưu ý, giá vàng muốn phục hồi bền vững cần đồng USD suy yếu, lợi suất thực giảm, lạm phát hạ nhiệt và thị trường chứng khoán ổn định trở lại.

Giá vàng cuối tuần trụ vững trên ngưỡng cao. (Ảnh: Minh Đức).

Cùng quan điểm, ông Zain Vawda, chuyên gia phân tích thị trường tại Audacity Capital, nhận định đợt tăng giá vừa qua chủ yếu xuất phát từ hoạt động mua bù bán khống và bắt đáy, chưa đủ cơ sở để khẳng định xu hướng đã đảo chiều. Theo ông, khi Fed vẫn nghiêng về thắt chặt chính sách, lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao và đồng USD duy trì sức mạnh, các nhịp tăng lên vùng 3.750-3.800 USD/ounce có thể gặp áp lực bán.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 29/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 131 - 136 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 130,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.653 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Diễn biến giá vàng tuần qua. (Ảnh: Phú Quý).

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại FOREX.com, nhận định sự ổn định của giá vàng là tín hiệu đáng khích lệ, dù chưa đủ cơ sở để khẳng định áp lực bán đã chấm dứt.

Nhu cầu mua vàng vật chất tại Trung Quốc phục hồi, góp phần thúc đẩy đà tăng của giá vàng thế giới. Theo báo cáo thị trường vàng Trung Quốc tháng 10 năm 2026 do WGC công bố, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã mua khoảng 26 tấn vàng trong tháng 10 - mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 10/2023, đánh dấu tháng thứ 24 liên tiếp ngân hàng này tăng dự trữ vàng.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục hỗ trợ nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn. Giá năng lượng tăng có thể làm gia tăng áp lực lạm phát và khiến Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.