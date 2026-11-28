Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối với tỷ lệ vàng nguyên chất đạt 99,99%. Loại vàng này còn gọi là vàng 24K, vàng ta, vàng ròng, có màu vàng đậm và độ bóng tự nhiên.
Do chứa rất ít tạp chất nên vàng 9999 khá mềm, dễ bị trầy xước và móp méo khi va đập mạnh. Đặc tính này khiến vàng 9999 thường được sử dụng để chế tác vàng miếng, nhẫn trơn hoặc các thiết kế đơn giản.
Giá vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay 28/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h sáng 28/11/2026, giá vàng 9999 hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải dao động từ 11,77 - 13,95 triệu đồng/chỉ, tùy loại và giá mua vào - bán ra.
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h ngày 28/11/2026
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Kim Gia Bảo Gift 24K
13.450.000
13.950.000
đồng/chỉ
Kim Gia Bảo 24K
12.950.000
13.450.000
đồng/chỉ
Trang sức - Nhẫn tròn BTMH
12.900.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
12.850.000
13.350.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K 999
12.840.000
13.340.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu (999.9)
11.770.000
-
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu (999)
11.720.000
-
đồng/chỉ
|Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
13.100.000
13.600.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng 28/11/2026:
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
|Bảo Tín Mạnh Hải
Kim Gia Bảo 24K
12.950.000
13.450.000
đồng/chỉ
Trang sức - Nhẫn tròn BTMH
12.900.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
12.850.000
13.350.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
13.100.000
13.600.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
12.950.000
13.450.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
12.950.000
13.450.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
12.850.000
13.350.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
13.100.000
13.600.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.080.000
13.590.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC
13.100.000
13.600.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
12.950.000
13.450.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
13.100.000
13.600.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
12.680.000
13.300.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
12.530.000
13.080.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
12.950.000
13.600.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
12.950.000
13.350.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
12.950.000
13.350.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
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