Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao với tỷ lệ vàng nguyên chất đạt tới 99,99%. Loại vàng còn gọi là vàng ta, vàng 24K hay vàng ròng, có màu vàng đậm và độ bóng tự nhiên.
Do chứa rất ít tạp chất nên vàng 9999 khá mềm, dễ bị trầy xước hoặc móp méo nếu chịu va đập mạnh. Đặc tính này khiến vàng 9999 thường được chế tác dưới dạng vàng miếng, nhẫn trơn hoặc các thiết kế đơn giản.
Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 26/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h sáng 26/11/2026, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 niêm yết ở mức 12,85 - 13,35 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 150.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch ở mức 12,75 - 13,25 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 150.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h ngày 26/11/2026
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
12.850.000
13.350.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
12.850.000
13.350.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
12.850.000
13.350.000
đồng/chỉ
Vàng hệ thống
11.600.000
Liên hệ
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99
12.750.000
13.250.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9
12.730.000
13.230.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu
11.600.000
Liên hệ
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng 26/11/2026:
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
12.850.000
13.350.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
12.850.000
13.350.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
12.750.000
13.250.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
12.910.000
13.410.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
12.790.000
13.390.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC
12.910.000
13.410.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
12.850.000
13.350.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
12.910.000
13.410.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
12.600.000
13.150.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
12.400.000
12.950.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
12.850.000
13.400.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
12.850.000
13.250.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
12.850.000
13.250.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày theo diễn biến thị trường.
Bình luận