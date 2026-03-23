Giá vàng hôm nay 23/3: Tăng nhẹ, vẫn dưới mốc 4.500 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng những ngày qua giảm mạnh khi các nhà giao dịch lo ngại về triển vọng lạm phát bất ổn, khiến các ngân hàng trung ương phải thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, giá vàng có thể tiếp tục giảm mạnh. Tâm lý thị trường đã thay đổi và thị trường đang tập trung vào những yếu tố tiêu cực, bao gồm việc các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày càng ngần ngại cắt giảm lãi suất trước tình hình giá dầu tăng cao.

"Chúng ta có thể thấy giá vàng giảm trong thời gian ngắn nhưng những vấn đề tiền tệ và tài chính cơ bản đằng sau thị trường vàng tăng giá sẽ tái xuất hiện khi chiến tranh kết thúc hoặc ổn định. Điều này là lý do để nhà đầu tư vẫn mua vào khi giá giảm", ông Adrian Day nhận định.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 23/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 168 triệu đồng/lượng (mua) - 171 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Giá vàng vẫn dưới mức 4.500 USD/ounce. (Ảnh: Minh Đức).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 168 triệu đồng/lượng (mua) - 171 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.496 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Kết quả khảo sát thị trường vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, trong số 18 chuyên gia tham gia khảo sát, chỉ 17% dự báo giá vàng tăng trong tuần này, 67% nhận định giá tiếp tục giảm và 17% cho rằng thị trường đi ngang.

Trong khi đó, kết quả khảo sát trực tuyến với nhóm 309 nhà đầu tư cá nhân, cho thấy tâm lý bi quan đã chiếm ưu thế lần đầu tiên sau nhiều tháng. Có 47% kỳ vọng giá vàng tăng, 34% dự báo giảm và 19% cho rằng giá đi ngang trong tuần này.

Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh quanh vùng 4.500 - 4.600 USD/ounce. Nếu mốc hỗ trợ 4.500 USD/ounce bị phá vỡ, giá vàng có thể giảm sâu hơn. Ngược lại, nếu lực mua quay trở lại trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy yếu rõ rệt hơn thì kim loại quý có thể phục hồi.

Về dài hạn, nhiều chuyên gia vẫn đánh giá vàng có nền tảng hỗ trợ vững chắc từ rủi ro địa chính trị và áp lực lạm phát. Xu hướng trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ cũng như chính sách của các ngân hàng trung ương lớn.

Việc doanh số bán nhà mới giảm sâu cho thấy nền kinh tế đang chịu tác động từ lãi suất cao. Dữ liệu sản xuất tích cực và áp lực giá gia tăng lại làm dấy lên lo ngại lạm phát chưa hạ nhiệt. Điều này có thể khiến Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, ECB cũng giữ nguyên lãi suất và cảnh báo rủi ro lạm phát do giá năng lượng tăng. Điều này cho thấy môi trường lãi suất toàn cầu vẫn ở mức cao, tạo áp lực lên các tài sản không sinh lãi như vàng.