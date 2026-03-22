Giá vàng hôm nay 22/3 tiếp tục giảm

(VTC News) -

Giá vàng giảm mạnh khi các nhà giao dịch lo ngại về triển vọng lạm phát bất ổn, khiến các ngân hàng trung ương phải thắt chặt chính sách tiền tệ.

Đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng giá, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác và làm giảm sức hấp dẫn của kim loại không sinh lời này.

Ngoài ra, các ngân hàng trung ương ở Mỹ, Canada và Nhật Bản đã đưa ra những tín hiệu cứng rắn trong tuần này, lo ngại rằng giá năng lượng tăng cao có thể gây ra một làn sóng lạm phát mới.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Tavi Costa, nhà sáng lập và CEO của Azuria Capital, cho biết ông xem đợt điều chỉnh hiện tại của vàng chỉ là “nhiễu” trong một thị trường tăng giá lớn hơn nhiều.

Giá vàng đứng dưới ngưỡng 4.500 USD/ounce. (Ảnh: Minh Đức).

Ông cũng nhận định rằng kim loại quý này vẫn đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ tăng, được thúc đẩy ngày càng mạnh bởi các yếu tố mang tính cấu trúc đang tái định hình cả ngành khai thác lẫn nền kinh tế toàn cầu

Mặc dù vàng đang chịu áp lực từ điều kiện thanh khoản thắt chặt hơn và kỳ vọng về lãi suất thay đổi, Costa cho rằng bối cảnh vĩ mô vẫn ủng hộ mạnh mẽ. “Không có khả năng nào đây là kết thúc của chu kỳ”, ông nói.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 22/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 168 triệu đồng/lượng (mua) - 171 triệu đồng/lượng (bán), giảm 5,1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 168 triệu đồng/lượng (mua) - 171 triệu đồng/lượng (bán), giảm 5,1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.490 USD/ounce, giảm 03 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh quanh vùng 4.500-4.600 USD/ounce. Nếu mốc hỗ trợ 4.500 USD/ounce bị phá vỡ, giá vàng có thể giảm sâu hơn. Ngược lại, nếu lực mua quay trở lại trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy yếu rõ rệt hơn, kim loại quý có thể phục hồi.

Về dài hạn, nhiều chuyên gia vẫn đánh giá vàng có nền tảng hỗ trợ vững chắc từ rủi ro địa chính trị và áp lực lạm phát. Xu hướng trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ cũng như chính sách của các ngân hàng trung ương lớn.

Việc doanh số bán nhà mới giảm sâu cho thấy nền kinh tế đang chịu tác động từ lãi suất cao. Dữ liệu sản xuất tích cực và áp lực giá gia tăng lại làm dấy lên lo ngại lạm phát chưa hạ nhiệt. Điều này có thể khiến Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, ECB cũng giữ nguyên lãi suất và cảnh báo rủi ro lạm phát do giá năng lượng tăng. Điều này cho thấy môi trường lãi suất toàn cầu vẫn ở mức cao, tạo áp lực lên các tài sản không sinh lãi như vàng.