Giá vàng trong nước giảm tiếp hơn 1 triệu đồng, xuống dưới 175 triệu đồng/lượng

9h sáng nay, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở mức 171,3 - 174,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Tương tự, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở ngưỡng 171,3 - 174,3 triệu đồng/lượng, cũng giảm 1,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh theo đà giảm của vàng thế giới. Sáng nay, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.641 USD/ounce, giảm 190 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng giảm mạnh khi các nhà giao dịch lo ngại về triển vọng lạm phát bất ổn, khiến các ngân hàng trung ương phải thắt chặt chính sách tiền tệ.

Đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng giá cũng khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác và làm giảm sức hấp dẫn của kim loại không sinh lời này.

Ngoài ra, các ngân hàng trung ương ở Mỹ, Canada và Nhật Bản đã đưa ra những tín hiệu cứng rắn trong tuần này, lo ngại rằng giá năng lượng tăng cao có thể gây ra một làn sóng lạm phát mới.

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thông báo sẽ giữ nguyên lãi suất đối với tiền gửi, các hoạt động tái cấp vốn chính và lãi suất cho vay cận biên ở mức lần lượt là 2%, 2,15% và 2,40%. ECB cho biết, cuộc chiến ở Iran đã tạo ra sự bất ổn đáng kể cho nền kinh tế toàn cầu, tạo ra rủi ro gia tăng lạm phát và rủi ro suy giảm tăng trưởng kinh tế.

Mặc dù vàng theo truyền thống được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát và bất ổn nhưng lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của nó, bằng cách làm tăng chi phí nắm giữ vàng thỏi và thúc đẩy lợi nhuận trên các tài sản sinh lời.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi), giá vàng những ngày gần đây ghi nhận nhịp điều chỉnh khá mạnh, tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách thận trọng và toàn diện, nhịp giảm này không phải là hiện tượng bất thường.

Xét trên phương diện lịch sử, cả giá vàng trong nước và thế giới đang đứng ở vùng giá rất cao, có thể xem là tiệm cận hoặc nằm trong nhóm những mức giá cao nhất từng ghi nhận. Khi một loại tài sản tăng mạnh và duy trì ở vùng đỉnh trong thời gian dài, việc xuất hiện những phiên chốt lời quy mô lớn là quy luật quen thuộc của thị trường.

Ông cho rằng, đối với nhà đầu tư dài hạn, vàng vẫn là một tài sản mang tính phòng vệ quan trọng trong danh mục. Trong một thế giới còn nhiều biến động về kinh tế, tài chính và địa chính trị, việc nắm giữ một tỷ trọng vàng hợp lý được xem là cách thức bảo toàn giá trị tài sản. Vì vậy, những nhịp điều chỉnh sâu của thị trường có thể trở thành cơ hội để từng bước tích lũy vàng cho mục tiêu tích sản lâu dài.

Điều quan trọng là duy trì chiến lược phân bổ hợp lý, mua theo từng giai đoạn thay vì giải ngân dồn dập. Cách tiếp cận này giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro từ những biến động ngắn hạn của thị trường.

Trong khi đó, với nhà đầu tư ngắn hạn, bối cảnh hiện nay đòi hỏi sự thận trọng cao hơn. Hoạt động lướt sóng vẫn có thể được cân nhắc nhưng cần đặc biệt hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính, bởi thị trường vàng có thể biến động nhanh trước các thông tin kinh tế và địa chính trị.