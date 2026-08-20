Giá vàng hôm nay 20/8: Tăng dựng đứng, vượt 4.520 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng tăng rất mạnh nhờ sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh. Bộ Tài chính Mỹ thông báo tăng quy mô một số hoạt động mua lại trái phiếu từ 2 tỷ USD lên ít nhất 4 tỷ USD trong hai tháng tới, qua đó góp phần hạ nhiệt lợi suất trái phiếu dài hạn.

Lợi suất giảm làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng - tài sản không trả lãi. Trong khi đó, đồng USD yếu đi khiến kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay tăng mạnh. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 20/8, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 139,7 triệu đồng/lượng (mua) - 142,7 triệu đồng/lượng (bán), giảm 3,4 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 139,2 triệu đồng/lượng (mua) - 142,2 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,6 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.520 USD/ounce, tăng 185 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia cho rằng, vàng có thể chưa duy trì đà tăng giá mạnh trong ngắn hạn và cần chờ đến cuối mùa thu để các yếu tố mùa vụ hỗ trợ rõ hơn. Mốc 4.000 USD/ounce được xem là vùng hỗ trợ quan trọng, khả năng giữ trên 4.300 USD/ounce sẽ củng cố triển vọng tăng.

Sau khi chạm 4.450 USD/ounce trên thị trường giao ngay và 4.500 USD/ounce trên một số hợp đồng kỳ hạn, giá vàng đã điều chỉnh khoảng 140 USD. Tuy nhiên, lực mua quay trở lại vào cuối tuần cho thấy đợt chốt lời chủ yếu mang tính ngắn hạn.

Để duy trì xu hướng này, các chuyên gia cho rằng vàng cần giải tỏa tình trạng quá mua trong ngắn hạn và có thêm động lực từ các yếu tố cơ bản, đặc biệt là đồng USD tiếp tục suy yếu và triển vọng chính sách tiền tệ trở nên nới lỏng hơn.