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Xuất bản ngày 07/10/2026 10:28 AM
Xuất bản ngày 07/10/2026 10:28 AM

Giá vàng miếng SJC hôm nay 7/10: Tiếp tục đứng im

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Cập nhật bảng giá niêm yết đầu phiên sáng 7/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống kinh doanh lớn vẫn ổn định.

Phiên giao dịch sáng nay (7/10), giá vàng miếng, vàng nhẫn 9999 tại SJC và nhiều thương hiệu khác tiếp tục đi ngang so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC

Lúc 9h sáng 7/10, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với kết phiên hôm qua. Đây cũng là phiên đi ngang thứ tư liên tiếp kể từ phiên giao dịch cuối tuần trước (3-7/10). Chênh lệch giữa chiều mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC sáng 7/10 tiếp tục đi ngang. (Ảnh minh họa)

Giá vàng miếng SJC sáng 7/10 tiếp tục đi ngang. (Ảnh minh họa)

Cùng thời điểm, Tập đoàn Doji cũng niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên vùng giá so với hôm qua. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng miếng SJC 999.9 tại PNJ giao dịch ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999

Tại thời điểm 9h sáng nay (7/10), giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ được Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với kết phiên hôm qua. Chênh lệch giữa chiều mua - bán tiếp tục ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn tròn 9999 ở ngưỡng 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch giữa chiều mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều so với kết phiên hôm qua. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, nhẫn Trơn PNJ 999.9 được giao dịch ở ngưỡng 140 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 139,3 - 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng trang sức

Giá vàng nữ trang 99,99% tại SJC được niêm yết ở mức 137,5 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với chốt phiên hôm qua.

Doji niêm yết vàng nữ trang 9999 ở ngưỡng 138,5 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với chốt phiên hôm qua.

Phú Quý niêm yết vàng trang sức 9999 ở ngưỡng 136,5 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 9999 tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở ngưỡng 138,3 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

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