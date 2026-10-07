Giá vàng hôm nay 7/10: Quay đầu tăng, vẫn ở mức thấp

(VTC News) -

Giá vàng tăng nhưng vẫn đứng ở ngưỡng thấp do chỉ số USD tăng khiến các kim loại được định giá bằng đồng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức cao, sát mức đỉnh của gần hai thập kỷ.

Bất chấp một số thời điểm suy yếu, giá vàng vẫn giữ được vùng hỗ trợ vững chắc trên 4.000 USD/ounce, ngay cả khi lợi suất trái phiếu tăng vượt 5%.

Giá vàng hôm nay tăng nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Các nhà đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), dự kiến được công bố vào cuối tuần này. Biên bản có thể giúp định hình kỳ vọng về chính sách tiền tệ trong thời gian tới, sau khi ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất vào tháng trước, lần tăng đầu tiên trong ba năm.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 7/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng, không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.162 USD/ounce, tăng 24 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Chuyên gia cho rằng, những thách thức ngày càng lớn trên thị trường trái phiếu cuối cùng có thể khiến vàng được đưa vào danh mục đầu tư của các tổ chức với tỷ trọng lớn hơn. Trong lịch sử, vàng gần như không xuất hiện đáng kể trong các cuộc thảo luận về phân bổ tài sản chiến lược tại các quỹ hưu trí lớn của Mỹ, bởi tỷ trọng vàng thường quá nhỏ để tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất danh mục.

Tuy nhiên việc Mỹ công bố kế hoạch giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược để hạ nhiệt giá nhiên liệu là một trong những nguyên nhân khiến vàng không thể duy trì đà tăng sau báo cáo việc làm yếu.

Động thái này góp phần khiến lợi suất trái phiếu tăng trở lại, qua đó gây áp lực lên nhiều nhóm tài sản, trong đó có kim loại quý.

Vàng được dự báo khó tăng trở lại nếu lợi suất trái phiếu chưa hạ nhiệt. Giá vàng nhiều khả năng tiếp tục giảm hoặc ít nhất duy trì xu hướng yếu.