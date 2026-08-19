Giá vàng hôm nay 19/8: Quay đầu lao dốc

(VTC News) -

Giá vàng lao dốc trong bối cảnh khủng hoảng kéo dài ở Trung Đông, làm gia tăng lạm phát và đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên cao.

Giá vàng giảm do giá dầu tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tuần, trong khi đợt bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ ồ ạt tăng tốc, đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm lên mức cao nhất trong gần hai thập kỷ.

Giá năng lượng cao có xu hướng làm gia tăng nỗi lo lạm phát và củng cố kỳ vọng về việc lãi suất tăng. Mặc dù vàng thường được coi là nơi trú ẩn an toàn trước sự bất ổn kinh tế, nhưng lãi suất tăng có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Giá vàng hôm nay quay đầu lao dốc. (Ảnh: Minh Đức).

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ mới nhất của Fed, dự kiến được công bố vào hôm nay (19/8, giờ Washington) để tìm hiểu về hướng đi của lãi suất.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 19/8, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 141,3 triệu đồng/lượng (mua) - 144,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng 100.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 140,8 triệu đồng/lượng (mua) - 143,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 100.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.335 USD/ounce, giảm 78 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia cho rằng, vàng có thể chưa duy trì đà tăng mạnh trong ngắn hạn và cần chờ đến cuối mùa thu để các yếu tố mùa vụ hỗ trợ rõ hơn. Mốc 4.000 USD/ounce được xem là vùng hỗ trợ quan trọng, khả năng giữ trên 4.300 USD/ounce sẽ củng cố triển vọng tăng giá..

Sau khi chạm 4.450 USD/ounce trên thị trường giao ngay và 4.500 USD/ounce trên một số hợp đồng kỳ hạn, giá vàng đã điều chỉnh khoảng 140 USD. Tuy nhiên, lực mua quay trở lại vào cuối tuần cho thấy đợt chốt lời chủ yếu mang tính ngắn hạn.

Vàng đang tiến gần vùng kháng cự quan trọng quanh 4.500 USD/ounce, tương ứng với đường trung bình động 200 ngày, chỉ báo quan trọng đối với xu hướng dài hạn.

Để vượt và duy trì trên mốc này, vàng cần giải tỏa tình trạng quá mua trong ngắn hạn và có thêm động lực từ các yếu tố cơ bản, đặc biệt là đồng USD tiếp tục suy yếu và triển vọng chính sách tiền tệ trở nên nới lỏng hơn.