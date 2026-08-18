Giá vàng hôm nay 18/8: Tăng mạnh, vượt 4.400 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng tăng cao do đồng USD yếu hơn và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thấp hơn đã hỗ trợ kim loại quý, ngay cả khi giá dầu thô tăng đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc lên và gây áp lực lên thị trường chứng khoán.

Giá vàng đang bắt đầu lấy lại được sự ưa chuộng của các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương, giúp thị trường có vị thế tốt hơn để vượt qua cú sốc ban đầu của cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran.

Giá vàng tiếp tục tăng cao. (Ảnh: Minh Đức).

Theo giới phân tích, nếu giá dầu không tiếp tục chiếm ưu thế, tình hình ở Trung Đông không bùng phát thì giá vàng có thể sẽ tăng cao hơn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 18/8, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 141,2 triệu đồng/lượng (mua) - 144,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 200.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 140,7 triệu đồng/lượng (mua) - 143,7 triệu đồng/lượng (bán), tăng 200.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.413 USD/ounce, tăng 36 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia cho rằng đà tăng gần đây của vàng không chỉ đến từ các số liệu CPI và PPI, mà còn chịu tác động từ chính sách tiền tệ và diễn biến đồng USD.

Mỹ đang có xu hướng chấp nhận đồng USD yếu hơn, áp lực thâm hụt ngân sách và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức cao tiếp tục gây lo ngại trên thị trường.

Biên bản cuộc họp Fed tháng 7 sẽ là yếu tố đáng chú ý trong tuần này, đặc biệt sau khi 3 quan chức bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất tại cuộc họp vừa qua. Thông tin này có thể tác động đến kỳ vọng lãi suất và giá vàng.

Về triển vọng, ông Button cho rằng vàng có thể chưa duy trì đà tăng mạnh trong ngắn hạn và cần chờ đến cuối mùa thu để các yếu tố mùa vụ hỗ trợ rõ hơn. Mốc 4.000 USD/ounce được xem là vùng hỗ trợ quan trọng, khả năng giữ trên 4.300 USD/ounce sẽ củng cố triển vọng tăng giá.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, thị trường dự báo khả năng tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức 33%, giảm so với mức 55% của tuần trước. Hiện hầu hết các chuyên gia phân tích đều dự báo Fed sẽ duy trì lãi suất trong phạm vi hiện tại là 3,5 - 3,75%. Với dự báo này, giá vàng được cho là vẫn còn dư địa tăng, do môi trường lãi suất thấp thường hỗ trợ cho vàng, loại tài sản không sinh lời.