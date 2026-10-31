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Xuất bản ngày 31/10/2026 07:45 AM
Xuất bản ngày 31/10/2026 07:45 AM

Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 31/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Giá vàng hôm nay 31/10/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường.

Công ty TNHH Vàng Mi Hồng (thương hiệu Vàng Mi Hồng) cung cấp nhiều loại vàng khác nhau như vàng SJC (vàng 9999), vàng 999, vàng 980, vàng 750, vàng 680, vàng 610...

Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 31/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát lúc 7h sáng nay 31/10/2026, giá vàng SJC (9999) được Công ty TNHH Vàng Mi Hồng niêm yết ở mức 13,83 - 13,98 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa chiều mua - bán là 150.000 đồng/chỉ.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại Mi Hồng, tính đến 7h ngày 31/10/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Vàng SJC 13.830.00013.980.000VND/chỉ
Vàng 999 13.830.00013.980.000VND/chỉ
Vàng 985 12.330.00012.530.000VND/chỉ
Vàng 980 12.260.00012.460.000VND/chỉ
Vàng 950 11.890.000-VND/chỉ
Vàng 750 9.050.0009.350.000VND/chỉ
Vàng 680 7.900.0008.200.000VND/chỉ
Vàng 610 7.600.0007.900.000VND/chỉ
Vàng 580 7.000.0007.300.000VND/chỉ
Vàng 410 4.350.0004.650.000VND/chỉ

So sánh giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 hôm nay tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật đến 7h ngày 31/10/2026

Thương hiệuLoại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Mi Hồng Vàng SJC 13.830.00013.980.000VND/chỉ
Vàng 999 13.830.00013.980.000VND/chỉ
SJCVàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.840.00014.140.000VND/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ 13.840.00014.142.000VND/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.430.00013.830.000VND/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 13.430.00013.840.000VND/chỉ
Nữ trang 99,99% 13.230.00013.730.000VND/chỉ
DojiVàng miếng SJC13.840.00014.140.000VND/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.600.00014.000.000VND/chỉ
PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.840.00014.140.000VND/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.600.00014.000.000VND/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9 13.600.00014.000.000VND/chỉ
Vàng nữ trang 999.9 13.350.00013.800.000VND/chỉ
Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.620.00014.020.000VND/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.620.00014.020.000VND/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.400.00013.920.000VND/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải Kim Gia Bảo 24K (999.9) 13.620.00014.020.000VND/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH 13.520.000-VND/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9) 13.420.00013.920.000VND/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 13.840.00014.140.000VND/chỉ
Phú Quý Vàng miếng SJC13.700.00014.140.000VND/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.700.00014.000.000VND/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.700.00014.000.000VND/chỉ
Vàng trang sức 999.9 13.450.00013.850.000VND/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

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