Vàng 9999 có độ tinh khiết gần như tuyệt đối với tỷ lệ vàng nguyên chất đạt 99,99%. Loại vàng này còn gọi là vàng 24K, vàng ta, vàng ròng, nổi bật với màu vàng đậm và độ bóng tự nhiên.
Do chứa ít tạp chất nên vàng 9999 có tính chất mềm, dễ bị trầy xước và móp méo khi va đập mạnh. Trên thị trường, vàng 9999 được chế tác phổ biến dưới dạng vàng miếng, nhẫn trơn.
Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 2/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Lúc 7h sáng 2/11, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 niêm yết ở mức 13,38 - 13,78 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 giao dịch tại mức 13,16 - 13,66 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h ngày 2/11/2026
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.380.000
13.780.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
13.380.000
13.780.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9
13.160.000
13.660.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam:
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.380.000
13.780.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
13.380.000
13.780.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9
13.160.000
13.660.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
13.600.000
13.900.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.180.000
13.590.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC
13.600.000
13.900.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.400.000
13.800.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
13.600.000
13.900.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.360.000
13.760.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.050.000
13.500.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
13.450.000
13.900.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
13.450.000
13.750.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
13.450.000
13.750.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
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