(VTC News) -

Vàng 9999 (còn được gọi vàng ta, vàng ròng hoặc vàng 24K) là loại vàng có độ tinh khiết cao, đạt tới 99,99%. Vàng 9999 nổi bật với màu vàng đậm đặc trưng và độ sáng bóng tự nhiên.

Do hàm lượng vàng nguyên chất cao nên vàng 9999 khá mềm, dẻo và dễ bị móp méo khi chịu va đập mạnh. Đặc điểm này khiến vàng 9999 thường được chế tác dưới dạng vàng miếng hoặc nhẫn tròn trơn, hiếm khi sử dụng làm đồ

Giá vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay 1/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 7h30 sáng nay 1/11, giá vàng 9999 hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải dao động từ 12,5 - 14,2 triệu đồng/chỉ, tùy loại và giá mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa)

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật lúc 7h30 ngày 1/11/2026

Loại vàng Hàm lượng (%)

Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Kim Gia Bảo Gift 24K 99.99 13.380.000 13.780.000 đồng/chỉ Trang sức - Nhẫn tròn BTMH 99.99 13.280.000 - đồng/chỉ Kim Gia Bảo Gift 24K 99.99 13.380.000 14.280.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 99.99 13.180.000 13.680.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 24K 999 99.9 13.170.000 13.670.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu (999.9) 99.99 12.590.000 - đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 99.99 13.600.000 13.900.300 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu khác

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, dữ liệu cập nhật lúc 7h30 ngày 1/11/2026.

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị





SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.600.000 13.900.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.600.000 13.902.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.180.000 13.580.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 12.980.000 13.480.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 13.600.000 13.900.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.400.000 13.800.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 12.850.000 13.050.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.250.000 13.650.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.600.000 13.900.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.360.000 13.760.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 13.360.000 13.760.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.050.000 13.500.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.380.000 13.780.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.380.000 13.780.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 13.380.000 13.780.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.180.000 13.680.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Kim Gia Bảo 24K 13.380.000 13.780.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 13.280.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 13.180.000 13.680.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 13.600.000 13.900.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 13.450.000 13.900.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.450.000 13.750.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.450.000 13.750.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.200.000 13.650.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.