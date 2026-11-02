Giá vàng hôm nay 2/11: Chưa thoát đáy 1 năm

(VTC News) -

Giá vàng hôm nay không biến động so với phiên giao dịch trước. Kim loại quý tiếp tục giao dịch ở vùng thấp sau một tuần giảm mạnh, chịu áp lực từ lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và những lo ngại về lạm phát.

Theo Kitco News, vàng đang hướng tới tuần giảm giá khoảng 3%, xuống dưới ngưỡng 3.900 USD/ounce. Đây là mức thấp nhất trong hơn 12 tháng qua.

Đáng chú ý, đà giảm của vàng diễn ra bất chấp đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống. Thông thường, hai yếu tố này sẽ làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng, qua đó hỗ trợ giá kim loại quý.

Tuy nhiên, những yếu tố hỗ trợ trên chưa đủ sức đảo ngược xu hướng giảm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Dù Fed giữ nguyên lãi suất, cơ quan này chưa phát đi tín hiệu rõ ràng về việc chuyển sang nới lỏng chính sách.

Giá vàng hôm nay vẫn ở mức dưới 3.900 USD/ounce. (Ảnh minh họa).

Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục ưu tiên đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Trong khi đó, kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,4% trong quý III, thị trường lao động vẫn tương đối vững vàng. Những yếu tố này khiến Fed có ít động lực để sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Bên cạnh đó, xung đột với Iran tiếp tục gây gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu tăng cao và làm gia tăng áp lực lạm phát. Thị trường vì thế nghiêng về khả năng Fed duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn, gây bất lợi cho vàng.

Theo Kitco News, trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ thay vì chỉ nhìn vào diễn biến ngắn hạn của đồng USD và lợi suất trái phiếu.

Về triển vọng, giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn vẫn được đánh giá tích cực khi Fed khó duy trì lãi suất cao quá lâu do nguy cơ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, nhất là khi chi phí vay vốn và gánh nặng nợ ngày càng gia tăng.

Do đó, những nhịp điều chỉnh sâu của giá vàng có thể mở ra cơ hội mua vào đối với nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 2/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 136 - 139 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 131,8- 135,8 triệu đồng/lượng, không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.874 USD/ounce, không đổi.

Dự báo giá vàng

Theo khảo sát dự báo giá vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News, tâm lý lạc quan của giới chuyên gia Phố Wall gần như biến mất sau khi giá vàng xuyên thủng ngưỡng 3.900 USD/ounce.

Trong số 16 chuyên gia tham gia khảo sát, chỉ 1 người dự báo giá vàng tăng trong tuần tới, 10 người nhận định giá tiếp tục giảm và 5 người còn lại cho rằng thị trường đi ngang hoặc chưa xác định được xu hướng.

Trái ngược với sự thận trọng của giới chuyên gia, nhà đầu tư cá nhân vẫn nghiêng về kịch bản giá vàng phục hồi. Khảo sát trực tuyến với 184 người tham gia của Kitco cho thấy, 53% dự báo giá vàng tăng trong tuần tới, 30% nhận định giá giảm và 16% cho rằng thị trường đi ngang.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cảnh báo sức hấp dẫn của vàng đang suy giảm đáng kể. Nếu tiếp tục thiết lập các mức đáy mới trong năm, giá vàng thế giới có thể lùi về vùng 3.750-3.850 USD/ounce.