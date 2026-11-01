Giá vàng hôm nay 1/11: Giao dịch ở mức thấp

(VTC News) -

Giá vàng đi ngang và ở mức thấp do áp lực bán gia tăng mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn, các dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực củng cố kỳ vọng thắt chặt tiền tệ và làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán kéo theo hoạt động thanh lý tài sản trên diện rộng.

Các chuyên gia nhận định, dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến, cùng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông gia tăng đang củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng do kim loại quý không mang lại lợi suất. Trong khi đó, đồng USD và các tài sản sinh lời có thể trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.

Áp lực bán gia tăng khiến vàng đứng trước nguy cơ ghi nhận tháng giảm giá thứ hai liên tiếp. Tính trong tháng 10, giá vàng thế giới đã mất hơn 3%, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tái diễn, đẩy giá năng lượng lên cao và làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Giá vàng hôm nay đứng ở ngưỡng thấp. (Ảnh: Minh Đức).

Theo nhận định của ngân hàng ANZ, vàng còn đối mặt nguy cơ bị bán tháo cùng thị trường chứng khoán trên diện rộng. Nguyên nhân xuất phát từ việc nhà đầu tư đánh giá lại hiệu quả sinh lời của các khoản đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong tuần tới, thị trường sẽ tập trung theo dõi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10. Bên cạnh đó, các dữ liệu về hoạt động sản xuất, dịch vụ, số việc làm còn trống và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cũng sẽ được công bố. Đây là những thông tin quan trọng giúp nhà đầu tư đánh giá sức khỏe kinh tế Mỹ và triển vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 1/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 136 - 139 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,4 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 131,8- 135,8 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.874 USD/ounce, không đổi.

Dự báo giá vàng

Theo khảo sát dự báo giá vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News, tâm lý lạc quan của giới chuyên gia Phố Wall gần như suy giảm hoàn toàn sau khi giá vàng xuyên thủng mốc 3.900 USD/ounce. Trong số 16 chuyên gia tham gia khảo sát, chỉ 1 người dự báo giá vàng tăng trong tuần tới; 10 người nhận định giá vàng tiếp tục giảm; trong khi 5 người còn lại cho rằng giá vàng đi ngang hoặc chưa thể xác định xu hướng.

Trái ngược với tâm lý thận trọng của giới chuyên gia, các nhà đầu tư cá nhân vẫn nghiêng về kịch bản phục hồi. Khảo sát trực tuyến với 184 nhà đầu tư cá nhân của Kitco cho thấy, 53% dự báo giá vàng tăng trong tuần tới, 30% nhận định giá giảm và 16% cho rằng thị trường sẽ đi ngang.

Sự khác biệt trong kết quả hai cuộc khảo sát phản ánh tâm lý chưa đồng nhất của thị trường, khi giới chuyên gia ngày càng thận trọng trước rủi ro giảm sâu, còn nhà đầu tư cá nhân vẫn kỳ vọng lực mua bắt đáy có thể giúp giá vàng phục hồi.

Trong khi đó nhiều chuyên gia cho rằng, sức hấp dẫn của vàng đang suy giảm đáng kể. Nếu giá tiếp tục thiết lập các mức đáy mới trong năm, kim loại quý có thể lùi về vùng 3.750-3.850 USD/ounce.