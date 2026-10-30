Giá vàng hôm nay 30/10: Tiếp tục giảm

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm trong bối cảnh thị trường lo ngại lạm phát duy trì ở mức cao, trong khi triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ chưa có dấu hiệu nới lỏng rõ rệt. Những yếu tố như thị trường nhà ở suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm chưa đủ sức hỗ trợ kim loại quý.

Diễn biến này xuất hiện sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành trong vùng 3,75-4%, phù hợp với dự báo của thị trường.

Tuy nhiên, quyết định giữ nguyên lãi suất không giúp giá vàng phục hồi. Fed đánh giá nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng mạnh, trong khi lạm phát vẫn ở mức cao. Cơ quan này cần thêm dữ liệu kinh tế để đánh giá triển vọng lạm phát và xác định hướng điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới, với mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%.

Mặt bằng lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng do kim loại quý không mang lại lợi suất như các tài sản tài chính có thu nhập cố định. Khi nhà đầu tư kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng tăng lên, qua đó tạo sức ép lên giá.

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục giảm. (Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, giá năng lượng neo cao làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát. Điều này có thể khiến Fed thận trọng hơn với việc nới lỏng chính sách tiền tệ, tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trên thị trường vàng.

Trong ngắn hạn, diễn biến giá vàng sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed quan tâm. Những tín hiệu mới về lạm phát và định hướng lãi suất có thể khiến thị trường kim loại quý biến động mạnh hơn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 30/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,7 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 142,7 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên giao dịch trước

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 135,5 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.013 USD/ounce, giảm 42 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Một số chuyên gia vẫn đánh giá triển vọng giá vàng có thể tích cực. Trong 7 tuần liên tiếp, thị trường ghi nhận mô hình diễn biến tương tự: áp lực bán gia tăng trong nửa đầu tuần, sau đó giá phục hồi từ giữa tuần.

Đáng chú ý, dù lực bán mạnh lên trong 3 tuần gần đây, giá vàng vẫn trụ vững trước ngưỡng kháng cự 4.200 USD/ounce. Đây được xem là tín hiệu đáng chú ý đối với triển vọng thị trường trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu trong hai phiên cuối tuần cũng góp phần hỗ trợ giá vàng. Đà phục hồi trước đó của kim loại quý diễn ra cùng thời điểm cổ phiếu công nghệ giảm mạnh, có thể phản ánh xu hướng tái cơ cấu danh mục đầu tư sau giai đoạn dòng vốn tập trung vào các doanh nghiệp lớn.