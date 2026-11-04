Vàng nhẫn tròn 9999 là sản phẩm được chế tác từ vàng có hàm lượng nguyên chất đạt 99,99%, còn được gọi vàng 24K hay vàng ta. Khác với nhẫn trang sức thường được thiết kế cầu kỳ, vàng nhẫn tròn 9999 có kiểu dáng tối giản, chủ yếu dạng tròn khép kín với bề mặt nhẵn, không gắn đá hay họa tiết trang trí.
Sản phẩm thường được sản xuất với các trọng lượng phổ biến như 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ.
Với tỷ lệ vàng nguyên chất gần như tuyệt đối, vàng nhẫn 9999 có sắc vàng ánh kim đặc trưng, khá mềm. Vì vậy, sản phẩm dễ xuất hiện vết xước, móp méo hoặc thay đổi hình dạng nếu bị va đập hay tác động lực lớn.
Giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 4/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Lúc 9h sáng nay (4/11/2026), giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 13,55 - 13,95 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 20.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu lúc 9h ngày 4/11/2026
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.550.000
13.950.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.550.000
13.950.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
13.550.000
13.950.000
đồng/chỉ
Vàng hệ thống
12.170.000
Liên hệ
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99
13.350.000
13.850.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9
13.330.000
13.830.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu
12.150.000
Liên hệ
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 9h ngày 4/11/2026:
Thương hiệu
Sản phẩm
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Bảo Tín Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.550.000
13.950.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.550.000
13.950.000
đồng/chỉ
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
13.350.000
13.850.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
13.820.000
14.120.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.430.000
13.830.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC
13.820.000
14.120.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
13.550.000
13.950.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
13.820.000
14.120.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.520.000
13.920.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.310.000
13.760.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
13.660.000
14.120.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
13.660.000
13.960.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
13.660.000
13.960.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
Bình luận