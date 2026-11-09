Vàng 9999 (hay còn gọi vàng ròng, vàng ta hoặc vàng 24K) là loại vàng có độ tinh khiết cao, đạt tới 99,99%. Vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng và độ sáng bóng tự nhiên.
Do chứa hàm lượng vàng nguyên chất cao, vàng 9999 khá mềm, dẻo và dễ bị móp méo khi chịu va đập mạnh. Thông thường vàng 9999 được chế tác dưới dạng vàng miếng hoặc nhẫn trơn.
Giá vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay 9/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h sáng ngày 9/11/2026, giá vàng 9999 hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải dao động từ 12,95 - 14,55 triệu đồng/chỉ, tùy loại và giá mua vào - bán ra.
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật lúc 7h ngày 9/11/2026
|Loại vàng
|Hàm lượng (%)
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Kim Gia Bảo Gift 24K
|99.99
|14.150.000
|14.550.000
|đồng/chỉ
|Kim Gia Bảo 24K
|99.99
|13.650.000
|14.050.000
|đồng/chỉ
|Trang sức - Nhẫn tròn BTMH
|99.99
|13.550.000
|-
|đồng/chỉ
|Vàng trang sức 24K (999.9)
|99.99
|13.450.000
|13.950.000
|đồng/chỉ
|Vàng trang sức 24K 999
|99.9
|13.440.000
|13.940.000
|đồng/chỉ
|Vàng nguyên liệu (999.9)
|99.99
|12.950.000
|-
|đồng/chỉ
|Vàng nguyên liệu (999)
|99.9
|12.900.000
|-
|đồng/chỉ
|Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|99.99
|13.800.000
|14.100.000
|đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu khác
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, dữ liệu cập nhật lúc 7h ngày 9/11/2026.
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
|Bảo Tín Mạnh Hải
Kim Gia Bảo 24K
13.650.000
14.050.000
đồng/chỉ
Kim Gia Bảo Gift 24K
14.150.000
14.550.000
đồng/chỉ
Trang sức - Nhẫn tròn BTMH
13.550.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
13.450.000
13.950.000
đồng/chỉ
|Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
13.800.000
14.100.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC
13.800.000
14.100.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
13.650.000
14.050.000
đồng/chỉ
Vàng nguyên liệu 9999
13.000.000
13.200.000
đồng/chỉ
Nữ trang 9999
13.450.000
13.850.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
13.800.000
14.100.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
13.800.000
14.102.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.650.000
14.050.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
13.650.000
14.060.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.450.000
13.950.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
13.800.000
14.100.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.630.000
14.030.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
13.630.000
14.030.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.470.000
13.920.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.650.000
14.050.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.650.000
14.050.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
13.650.000
14.050.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
13.450.000
13.950.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
13.750.000
14.100.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
13.750.000
14.050.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
13.750.000
14.050.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
13.500.000
13.950.000
đồng/chỉ
Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
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