Giá xăng dầu hôm nay 16/10: Tăng, giảm trái chiều

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới diễn biến trái chiều trong bối cảnh Mỹ cân nhắc nới lỏng một số hạn chế đối với tàu chở dầu Nga, làm dịu lo ngại về nguồn cung. Tuy nhiên, căng thẳng tại Trung Đông và các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga tiếp tục hỗ trợ giá dầu.

Chính quyền Mỹ đang xem xét nới lỏng lệnh trừng phạt đối với một số tàu chở dầu Nga không thuộc diện kiểm soát. Động thái này có thể giúp giảm chi phí vận chuyển và tăng tính linh hoạt trong hoạt động vận chuyển dầu diesel.

Tuy nhiên, đà giảm của giá dầu bị hạn chế bởi những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông. Các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền trong khu vực tiếp tục làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động vận chuyển năng lượng.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng, giảm trái chiều. (Ảnh minh họa: Futurebridge).

Các quan chức hàng hải cho biết, một tàu container và một tàu chở hàng rời đã bị chìm gần eo biển trong vòng 24 giờ sau khi trúng đạn trong hai vụ việc riêng biệt.

Hoạt động tấn công quanh tuyến đường thủy này gia tăng mạnh trong 10 ngày qua. Iran tuyên bố tăng cường các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng của nước này, cùng những biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn được áp dụng trong tháng trước.

Theo các nhà phân tích, căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục duy trì yếu tố rủi ro địa chính trị đối với thị trường dầu mỏ. Dù vậy, cơ sở hạ tầng năng lượng không bị tấn công trong vài ngày gần đây.

Trong khi đó, Ukraine nối lại các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, trong đó có vụ tập kích một nhà máy tại vùng Ryazan. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động lọc dầu và nguồn cung các sản phẩm năng lượng.

Về nguồn cung, Viện Dầu khí Mỹ (API) cho biết, tồn kho dầu thô và các sản phẩm chưng cất của nước này giảm trong tuần trước, trong khi dự trữ xăng tăng.

Cụ thể, lượng tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 11,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 9/10. Số liệu này góp phần tạo thêm yếu tố hỗ trợ thị trường, trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát các diễn biến địa chính trị và chính sách trừng phạt của Mỹ đối với dầu Nga.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 15/10, giá xăng E5 RON92 giảm 732 đồng/lít, không cao hơn 26.971 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 giảm 1.225 đồng/lít, không cao hơn 27.029 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các loại dầu tăng, giảm tùy loại. Cụ thể, giá dầu diesel giảm 22 đồng/lít, không cao hơn 29.106 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 1.043 đồng/kg, không cao hơn 22.135 đồng/kg.