Giá cà phê hôm nay 17/9: Trong nước và thế giới cùng giảm

(VTC News) -

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/9, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 1,48% (51 USD/tấn), xuống 3.400 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 1,47% (51 USD/tấn) xuống 3.430 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá giảm từ 36-48 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 3,8 US cent/pound (-1,27%) xuống 295,85 US cent/pound. Giá cà phê giao tháng 12/2026 giảm 2,1 US cent/pound (-0,74%) xuống 281,55 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm từ 1,55-1,75 US cent/pound.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay 17/9/2026 cũng giảm khá mạnh từ 800 - 900 đồng/kg tại các vùng trọng điểm, đưa mức bình quân xuống còn 94.600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay đồng loạt giảm. (Ảnh minh họa:Shutterstock)

Nguyên nhân giá cà phê giảm

Theo Barchart, giá cà phê tiếp tục giảm trong 3 tuần liên tiếp với giá cà phê Arabica giảm xuống mức thấp nhất trong 2,5 tháng. Giá cà phê chịu áp lực do thị trường ngày càng kỳ vọng nguồn cung toàn cầu sẽ cải thiện.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo, sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2025 - 2026 tăng 4,4% so với niên vụ trước lên mức kỷ lục 183,6 triệu bao, trong khi tiêu thụ giảm 0,9% xuống 180,6 triệu bao. Điều này có thể tạo ra mức dư cung khoảng 3 triệu bao, đánh dấu lần đầu tiên thị trường chuyển sang dư cung sau 5 năm.

Triển vọng nguồn cung còn được củng cố bởi điều kiện thời tiết thuận lợi tại Brazil và Việt Nam. Tại Brazil, lượng mưa cao trong giai đoạn cây cà phê bước vào mùa ra hoa có thể hỗ trợ triển vọng vụ 2026-2027.

Công ty Somar Meteorologia cho biết, lượng mưa tại bang Minas Gerais, vùng sản xuất Arabica chủ chốt của Brazil, đạt 59,4 mm trong tuần kết thúc ngày 13/9, tương đương 1,212% mức trung bình lịch sử.

Tại Việt Nam, cơ quan dự báo Vaisala cho biết lượng mưa dồi dào giúp cải thiện độ ẩm đất, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển quả cà phê tại Tây Nguyên, vùng sản xuất cà phê lớn nhất cả nước.

Nguồn cung cà phê Brazil tiếp tục được bổ sung ra thị trường quốc tế khi vụ thu hoạch tại nước này kết thúc, làm tăng nguồn cung toàn cầu và đẩy giá xuống thấp hơn.

Công ty môi giới ADMIS nhận định: “Tồn kho trên sàn giao dịch liên lục địa (ICE) vẫn ở mức thấp, nhưng thị trường chịu áp lực trước thông tin xuất khẩu mạnh từ Brazil và điều kiện thời tiết thuận lợi cho vụ mùa năm 2027”.

Theo báo cáo hàng ngày của ICE, tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE tăng lên 233.479 bao vào cuối ngày 16/9, qua đó rời khỏi mức thấp nhất 27 năm là 217.646 bao. Trong khi đó, tồn kho Robusta trên sàn ICE tăng lên 5.043 lô vào thứ Hai, mức cao nhất trong 9,5 tháng.